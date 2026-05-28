La aproape 20 de ani de la una dintre cele mai intense duble din istoria fotbalului românesc, foștii jucători și oficiali ai celor două rivale s-au reunit pentru un meci demonstrativ încărcat de nostalgie.

Daniel Niculae, în prezent președintele celor de la Hermannstadt, a vorbit înaintea partidei despre șansele ca o echipă din România să mai ajungă în viitor într-un sfert de finală european, așa cum au reușit Steaua și Rapid în 2006.

Daniel Niculae: „Trebuie să scoatem talente”

Fostul atacant a explicat că diferențele financiare dintre campionatele puternice și fotbalul românesc fac misiunea mult mai dificilă.

„Cred că an de an ne dorim ca echipele noastre să ajungă cât mai sus, însă este foarte greu. Există o diferență mare între cluburile cu potențial financiar uriaș din campionatele importante și noi. Trebuie să muncim, să scoatem talente și să construim echipe puternice care să ajungă din nou în primăvara europeană”, a spus Daniel Niculae înainte de meci.

În 2006, Steaua elimina Rapidul în sferturile Cupei UEFA, după 1-1 în Giulești și 0-0 pe fostul stadion „Lia Manoliu”.

Daniel Niculae s-a retras din activitate în 2018 și ocupă în prezent funcția de președinte la Hermannstadt.

Ca jucător, a câștigat două titluri de campion al României, alături de Rapid și Astra Giurgiu, dar și o Cupă Intertoto cu Auxerre. A cucerit două Cupe ale României și două Supercupe cu Rapid.

În carieră a strâns 420 de meciuri, 100 de goluri și 39 de pase decisive, dintre care 53 de goluri au fost marcate în tricoul Rapidului.