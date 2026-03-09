Formația pregătită de Daniel Pancu a încheiat sezonul regulat cu 53 de puncte, ceea ce înseamnă că, după înjumătățire, beneficiază de rotunjire și va intra în play-off cu 27 de puncte.

CFR Cluj, singura echipă din play-off care a beneficiat de rotunjirea punctelor

Dintre cele șase formații care vor lupta pentru titlu, doar CFR Cluj a terminat sezonul regulat cu un număr impar de puncte. În aceste condiții, la înjumătățire s-a aplicat rotunjirea, iar echipa a primit un punct în plus.

Acest lucru poate reprezenta atât un avantaj, cât și un dezavantaj. Dacă ardelenii vor termina play-off-ul cu un punct peste o rivală directă, rotunjirea le poate aduce un beneficiu decisiv.

În schimb, dacă două echipe vor termina la egalitate de puncte, formația care a beneficiat de rotunjire va fi dezavantajată, deoarece acest criteriu este primul folosit la departajare.

Clasamentul din play-off după înjumătățirea punctelor

Universitatea Craiova – 30 puncte

Rapid București – 28 puncte

Universitatea Cluj – 27 puncte

CFR Cluj – 27 puncte (beneficiază de rotunjire)

Dinamo București – 26 puncte

FC Argeș – 25 puncte

Play-off-ul din SuperLiga României începe pe 13 martie, iar programul exact al etapelor este în curs de stabilire.