FCSB este cu ochii pe această partidă înainte de meciul său de la Arad, cu UTA. Campioana are nevoie de un succes al lui Dinamo pentru a spera în continuare la o calificare dramatică în play-off.

Dacă FC Argeș va câștiga în fața celor de la Dinamo, atunci FCSB va fi, matematic, în play-out indiferent de rezultatele din ultimele două etape ale sezonului regulat.

Cum arată echipa de start a lui Dinamo pentru meciul cu FC Argeș

Zeljko Kopic atacă acest meci cu ”echipa-tip”. Atacul este format din Danny Armstrong, Mamoudou Karamoko și Alexandru Musi, iar la mijloc vor evolua Cătălin Cîrjan, Alberto Soro și Eddy Gnahore.

Dinamo : Epassy - Sivis, Boateng, Stoinov, Opruț - Gnahore, Cîrjan, Soro - Armstrong, Karamoko, Musi

: Epassy - Sivis, Boateng, Stoinov, Opruț - Gnahore, Cîrjan, Soro - Armstrong, Karamoko, Musi Rezerve: Roșca - Din Licaciu, Milanov, Mazilu, Mihai, Târbă, Toader, Duțu, Ikoko, Țicu, Pop

FC Argeș : Căbuz - Tofan, Sadriu, Tudose, Briceag - Borta, Sierra Gimenez, Rață - Miovschi, Matos, Bettaieb

: Căbuz - Tofan, Sadriu, Tudose, Briceag - Borta, Sierra Gimenez, Rață - Miovschi, Matos, Bettaieb Rezerve: Straton - Oancea, Garutti, Busi, Seto, Rădescu, Blagaic, Pîrvu, Moldoveanu, Brobbey, Idowu, Moldovan

Duelurile Dinamo - FC Argeș au început în anul 1961

Cele două echipe s-au mai întâlnit în principala competiție internă de 94 de ori (nu sunt incluse meciurile de baraj), de 55 de ori s-au impus bucureștenii, de 26 de ori au câștigat piteștenii, iar alte 13 partide s-au terminat la egalitate.

Palmares cu Dinamo gazdă: 46 jocuri - 38 victorii Dinamo - două remize - 6 succese FC Argeș.

Primul duel a avut loc pe 20 august 1961, Dinamo Piteşti - Dinamo București 3-4 şi a consemnat debutul argeşenilor în Divizia A. Au marcat Fl. Halagian, V. Lovin - dublă, respectiv Constantin Frăţilă, Vasile Alexandru, Gheorghe Ene - dublă. Pentru bucureşteni, acel joc avea să dea startul celei mai bune perioade interne, singura în care au câştigat patru titluri la rând (1961-1962, 1962-1963, 1963-1964, 1964-1965).