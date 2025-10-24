OFICIAL Adrian Petre a semnat! Anunțul surprinzător al noii echipe

Adrian Petre a semnat! Anunțul surprinzător al noii echipe Fotbal intern
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Adrian Petre a semnat, iar noua sa formație a făcut anunțul.

TAGS:
D’Angelo BucureștiAdrian PetreCS PaulestiFCSB
Din articol

Petre a semnat în această vară cu CS Păulești, în urma despărțirii de Concordia Chiajna.

Cu toate că fotbalistul de 27 de ani este în continuare legitimat la echipa din Liga 3, Adrian Petre va juca în paralel și la ACS D'Angelo București.

Adrian Petre a semnat cu echipa de minifotbal: „Bine ai venit!”

Echipa de minifotbal a anunțat aducerea jucătorului care la un moment dat era unul dintre atacanții români extrem de promițători.

„Bine ai venit, Adrian Petre, la D’Angelo București! Un nume cunoscut în fotbalul românesc, un atacant cu experiență și instinct de gol pur sânge.

Adrian a evoluat în Liga 1, în Danemarca, Italia și pentru naționala României U21, unde a demonstrat că știe exact unde trebuie să fie pentru a trimite mingea în plasă. Cu un parcurs impresionant și zeci de goluri marcate în cariera sa, Adrian vine la D’Angelo București pentru o nouă provocare.

Un jucător cu determinare, ambiție și mentalitate de învingător, gata să aducă un plus de forță și experiență în atac. Are ambiția de a demonstra, de a munci și de a crește alături de echipă. Pe teren, dă totul pentru fiecare minge, fiecare fază, fiecare moment.

Se integrează rapid, lucrează bine cu colegii și transmite energie pozitivă Putem fi siguri de un lucru – când mingea ajunge la el, orice fază poate deveni gol.”, apare pe pagina oficială a lui ACS D'Angelo București.

Carierea lui Adrian Petre a luat-o în jos după transferul nereușit la FCSB, când a fost cumpărat de la danezii de la Esbjerg în iarna lui 2020.

Atacantul a evoluat de-a lungul carierei pentru UTA Arad, Esbjerg, FCSB, Cosenza, Farul Constanța, Levadiakos, Hermannstadt, Tunari și Concordia Chiajna.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Un gigant francez, cu afaceri de peste două miliarde de euro, vrea să plece din România. Are mai bine de 10.000 de angajați
Un gigant francez, cu afaceri de peste două miliarde de euro, vrea să plece din Rom&acirc;nia. Are mai bine de 10.000 de angajați
ARTICOLE PE SUBIECT
Adrian Petre, hat-trick &icirc;n 9 minute, apoi a dat și golul 4! Look nou pentru fostul atacant al lui FCSB și &rdquo;evoluție fantastică&rdquo;
Adrian Petre, hat-trick în 9 minute, apoi a dat și golul 4! Look nou pentru fostul atacant al lui FCSB și ”evoluție fantastică”
Nicolae Dică, replică tăioasă pentru Adrian Petre: &rdquo;&Icirc;i dau prea multă importanță. S-a lăsat la 25 de ani&rdquo;
Nicolae Dică, replică tăioasă pentru Adrian Petre: ”Îi dau prea multă importanță. S-a lăsat la 25 de ani”
Adrian Petre, scandal cu Nicolae Dică: &rdquo;M-am ridicat și l-am &icirc;njurat. E mare meseria asta pentru el&rdquo;
Adrian Petre, scandal cu Nicolae Dică: ”M-am ridicat și l-am înjurat. E mare meseria asta pentru el”
ULTIMELE STIRI
Tottenham &icirc;l condiționează pe Mircea Lucescu! Scenariul &icirc;n care Radu Drăgușin ar putea reveni la națională
Tottenham îl condiționează pe Mircea Lucescu! Scenariul în care Radu Drăgușin ar putea reveni la națională
Pasiunea nebună a atacantului de la Craiova! Al-Hamlawi șochează. Sportul periculos pe care &icirc;l practică: Mă urcam la 10 metri
Pasiunea nebună a atacantului de la Craiova! Al-Hamlawi șochează. Sportul periculos pe care îl practică: "Mă urcam la 10 metri"
Gafă uluitoare! Ce a putut să facă portarul &icirc;n meciul din Superliga
Gafă uluitoare! Ce a putut să facă portarul în meciul din Superliga
Florin Prunea l-a comparat pe Baiaram cu alt jucător din Superliga și este convins: &rdquo;Se autodistruge!&rdquo;
Florin Prunea l-a comparat pe Baiaram cu alt jucător din Superliga și este convins: ”Se autodistruge!”
Becali răbufnește: Mă rog să nu mai fim sclavi! Cum vrea patronul FCSB să scape de batjocura europeană
Becali răbufnește: "Mă rog să nu mai fim sclavi!" Cum vrea patronul FCSB să scape de "batjocura" europeană
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Gigi Becali a intervenit &icirc;n direct la TV și a făcut praf un jucător de la FCSB: &rdquo;El a pierdut meciul. O să rupă banca de acum&rdquo;

Gigi Becali a intervenit în direct la TV și a făcut praf un jucător de la FCSB: ”El a pierdut meciul. O să rupă banca de acum”

Reacția lui Adrian Șut după ce a fost făcut praf de Gigi Becali

Reacția lui Adrian Șut după ce a fost făcut praf de Gigi Becali

FCSB - Bologna 1-2 | &Icirc;nfr&acirc;ngere mai clară dec&acirc;t o arată scorul! Roș-albaștrii, al doilea insucces din Europa League

FCSB - Bologna 1-2 | Înfrângere mai clară decât o arată scorul! Roș-albaștrii, al doilea insucces din Europa League

Gigi Becali, decizie radicală după FCSB - Bologna. A anunțat &icirc;n direct la TV: &rdquo;Știi ce &icirc;mi doresc de acum?&rdquo;

Gigi Becali, decizie radicală după FCSB - Bologna. A anunțat în direct la TV: ”Știi ce îmi doresc de acum?”

Gigi Becali, atac fără precedent la adresa jucătorului de la FCSB: Ești nimeni &icirc;n fotbal! Ți-am dat ca prostul salariu mare, dar s-ar putea să mori aici

Gigi Becali, atac fără precedent la adresa jucătorului de la FCSB: "Ești nimeni în fotbal! Ți-am dat ca prostul salariu mare, dar s-ar putea să mori aici"

Cel mai slab de pe teren! Gazzetta dello Sport, fără dubii după FCSB - Bologna

"Cel mai slab de pe teren!" Gazzetta dello Sport, fără dubii după FCSB - Bologna



Recomandarile redactiei
Pasiunea nebună a atacantului de la Craiova! Al-Hamlawi șochează. Sportul periculos pe care &icirc;l practică: Mă urcam la 10 metri
Pasiunea nebună a atacantului de la Craiova! Al-Hamlawi șochează. Sportul periculos pe care îl practică: "Mă urcam la 10 metri"
Gafă uluitoare! Ce a putut să facă portarul &icirc;n meciul din Superliga
Gafă uluitoare! Ce a putut să facă portarul în meciul din Superliga
Florin Prunea l-a comparat pe Baiaram cu alt jucător din Superliga și este convins: &rdquo;Se autodistruge!&rdquo;
Florin Prunea l-a comparat pe Baiaram cu alt jucător din Superliga și este convins: ”Se autodistruge!”
Becali răbufnește: Mă rog să nu mai fim sclavi! Cum vrea patronul FCSB să scape de batjocura europeană
Becali răbufnește: "Mă rog să nu mai fim sclavi!" Cum vrea patronul FCSB să scape de "batjocura" europeană
Anunțul venit imediat după FCSB &ndash; Bologna! Semnează contractul
Anunțul venit imediat după FCSB – Bologna! Semnează contractul
Alte subiecte de interes
Adrian Petre sau &icirc;nceputul sf&acirc;rșitului! Cu ce echipă a semnat fostul atacant al lui FCSB
Adrian Petre sau începutul sfârșitului! Cu ce echipă a semnat fostul atacant al lui FCSB
Cele mai proaste transferuri pe care le-au făcut cluburile din Liga 1 &icirc;n acest sezon
Cele mai proaste transferuri pe care le-au făcut cluburile din Liga 1 în acest sezon
Echipa lui Adi Petre și Romario Pires, zdrobită astăzi cu 8-0!
Echipa lui Adi Petre și Romario Pires, zdrobită astăzi cu 8-0!
Adrian Petre, hat-trick &icirc;n 9 minute, apoi a dat și golul 4! Look nou pentru fostul atacant al lui FCSB și &rdquo;evoluție fantastică&rdquo;
Adrian Petre, hat-trick în 9 minute, apoi a dat și golul 4! Look nou pentru fostul atacant al lui FCSB și ”evoluție fantastică”
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează &icirc;n cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a &icirc;nfruntat două cluburi din Rom&acirc;nia
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, &icirc;n play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
CITESTE SI
Un gigant francez, cu afaceri de peste două miliarde de euro, vrea să plece din Rom&acirc;nia. Are mai bine de 10.000 de angajați

stirileprotv Un gigant francez, cu afaceri de peste două miliarde de euro, vrea să plece din România. Are mai bine de 10.000 de angajați

Ioana Grama, &icirc;n ipostaze &icirc;ndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

protv Ioana Grama, în ipostaze îndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

Grindeanu promite că face &icirc;n Parlament o altă lege privind pensiile magistraților, dec&acirc;t cea pe care a aprobat-o &icirc;n coaliție

stirileprotv Grindeanu promite că face în Parlament o altă lege privind pensiile magistraților, decât cea pe care a aprobat-o în coaliție

Ciucu, Burduja și Bujduveanu, testați &icirc;ntr-un sondaj INSCOP pentru Primăria Capitalei. Cele șase scenarii analizate

stirileprotv Ciucu, Burduja și Bujduveanu, testați într-un sondaj INSCOP pentru Primăria Capitalei. Cele șase scenarii analizate

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
(RO) UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!