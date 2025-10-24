Echipa de minifotbal a anunțat aducerea jucătorului care la un moment dat era unul dintre atacanții români extrem de promițători.

Cu toate că fotbalistul de 27 de ani este în continuare legitimat la echipa din Liga 3, Adrian Petre va juca în paralel și la ACS D'Angelo București.

„Bine ai venit, Adrian Petre, la D’Angelo București! Un nume cunoscut în fotbalul românesc, un atacant cu experiență și instinct de gol pur sânge.

Adrian a evoluat în Liga 1, în Danemarca, Italia și pentru naționala României U21, unde a demonstrat că știe exact unde trebuie să fie pentru a trimite mingea în plasă. Cu un parcurs impresionant și zeci de goluri marcate în cariera sa, Adrian vine la D’Angelo București pentru o nouă provocare.

Un jucător cu determinare, ambiție și mentalitate de învingător, gata să aducă un plus de forță și experiență în atac. Are ambiția de a demonstra, de a munci și de a crește alături de echipă. Pe teren, dă totul pentru fiecare minge, fiecare fază, fiecare moment.

Se integrează rapid, lucrează bine cu colegii și transmite energie pozitivă Putem fi siguri de un lucru – când mingea ajunge la el, orice fază poate deveni gol.”, apare pe pagina oficială a lui ACS D'Angelo București.

