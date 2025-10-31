Jucătorul, ajuns acum în Liga 3, la CS Păulești, a publicat un clip video care a devenit rapid viral, însoțit de un mesaj plin de umor amar: "Anul ăsta mă deghizez în titular, că rezervă sunt de doi ani încoace".



Postarea a generat imediat un val de reacții, iar urmăritorii nu au ratat ocazia de a-l ironiza pe fostul internațional de tineret.



"Ai avut timp pe bancă să le gândești"



Comentariile fanilor au curs lanț, mulți dintre aceștia taxând declinul surprinzător al atacantului care în 2020 era transferat de FCSB din Danemarca.



"El râde, dar în sinea lui plânge", "Acum ceva timp voiam să ajung ca tine, dar ai ajuns tu ca mine", "Ai avut timp pe bancă să le gândești", "Noi credeam că te deghizezi în rezervă, că de jucat oricum păreai retras" sau "Am crezut că ești îmbrăcat cu haine de la McDonald’s", au fost o parte dintre comentariile internauților.



Mulți dintre fani au apreciat umorul de calitate și curajul lui Petre de a face haz de necaz. "Puteți să ziceți ce vreți despre el , dar omul are umor de calitate, autoironia e trăsătura oamenilor inteligenți. P.S. Scuze că te înjuram când ratai", a scris un suporter.



Ajuns în vară la CS Păulești, Adrian Petre are în palmares Cupa României cu FCSB (sezonul 2019/20) și titlul de campion cu Farul (2022/23). După plecarea de la gruparea roș-albastră, cariera sa a luat-o în jos, trecând pe la Cosenza, UTA Arad, Hermannstadt, CS Tunari și Concordia, înainte de a ajunge în al treilea eșalon. Recent, Petre a fost prezentat și la ACS D'Angelo București, o echipă de minifotbal.

