FCSB a ratat total campania de transferuri din timpul verii! Pentru că, cu foarte mici excepții, jucătorii aduși în intersezon n-au confirmat. Și acest rateu din mercato e un motiv pentru care campioana en-titre a ajuns, astăzi, o formație de locul...9!

Având în vedere că lotul actual pare a fi plin de jucători uzați, lipsiți de motivație, șefii roș-albaștrilor au trecut deja la treabă. Deși perioada de transferuri va începe abia în ianuarie, FCSB a anunțat deja semnarea contractului cu stoperul Andre Duarte (28 de ani).

Fundașul portughez va sosi de la Ujpest (Ungaria) după ce, în trecut, a mai evoluat în fotbalul românesc, la FC U Craiova, între 2022-2023. După ce a părăsit țara noastra, Andre Duarte a fost la cluburi, precum Reggiana (Italia), Osijek (Croația) și Ujpest (Ungaria). Sosirea lui Andre Duarte din ianuarie poate confirma plecarea lui Siyabonga Ngezana, în dizgrația șefilor și colegilor săi de la FCSB.

Până să vedem ce va urma, campioana României a anunțat, în mod oficial, semnarea contractului cu Andre Duarte.

„Campionii României anunță că Andre Duarte va evolua pentru echipa noastră începând cu luna viitoare. Fundașul portughez în vârstă de 28 de ani a efectuat deja vizita medicală și a semnat contractul, urmând să evolueze cu tricoul numărul 3. Clubul nostru îi urează bun-venit și să aibă parte de cât mai multe succese în tricoul roș-albastru!“, a scris FCSB pe Instagram.

