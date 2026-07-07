Premiantul de la CSU Sibiu! Baschetbalistul din Liga Națională care a luat singurul 10 pe județ la BAC pleacă în Belgia

Paul Itu , component al echipei sibiene de baschet în ultimul sezon, a fost singurul candidat din tot județul care a terminat examenul de maturitate cu nota maximă. Absolvent al Colegiului Național „Gheorghe Lazăr”, tânărul a recunoscut că rezultatul final a reprezentat o surpriză chiar și pentru el, deși se pregătise intens, în special la disciplina sa de bază.

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Studii devin prioritate după o viață pe parchet

Baschetbalistul legitimat la CSU Sibiu a explicat cum s-a împărțit între sportul de performanță și cărți, dar și ce planuri are pentru viitorul apropiat. Din toamnă, acesta va lăsa pe planul secund activitatea sportivă pentru a studia Business Management în Belgia, la KU Leuven.

„M-am trezit, am verificat telefonul și am rămas destul de surprins. Chiar nu mă așteptam la o notă atât de mare. Părinții sunt foarte mândri. Se așteptau la o notă foarte mare și se bucură foarte mult. La matematică m-am pregătit pentru Bacalaureat încă din clasa a IX-a. La biologie și la limba română am început pregătirea cu aproximativ o lună înainte de examen, dar foarte intens.

Am găsit o facultate care îmi place, într-un domeniu care mă pasionează. În străinătate cred că mă pot dezvolta mai mult și pe plan personal. Fac baschet de la șapte ani. Anul acesta am fost la CSU Sibiu, dar de acum înainte, pe primul loc va fi facultatea”, apus Paul Itu, potrivit OradeSibiu.