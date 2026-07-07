Atacantul Mohamed Salah, aflat în prezent la Cupa Mondială 2026 cu selecţionata Egiptului, a intrat în vizorul echipei spaniole de fotbal Atletico Madrid, care ar dori să-l recruteze pe fostul star al lui Liverpool, anunţă mass-media spaniolă.

Salah, care a plecat în această vară de pe Anfield, după nouă sezoane petrecute alături de "cormorani", este în prezent liber de contract, fiind curtat de multe cluburi, inclusiv din Arabia Saudită.

Salah ar putea ajunge la Atletico Madrid

Atletico Madrid, grupare aflată în căutarea unei noi vedete după plecarea francezului Antoine Griezmann în Statele Unite, la Orlando City FC, consideră că egipteanul poate reprezenta o oportunitate uriaşă pentru un club care vrea să joace din nou pentru trofee în sezonul viitor.

Încorporarea lui Salah ar fi gratuită, însă salariul care ar trebui plătit egipteanului ar fi unul semnificativ, notează Fichajes.net.

La 33 de ani, Mohamed Salah are încă o reputaţie globală, experienţă de top şi un randament ofensiv pe care foarte puţini jucători îl pot egala, iar pentru Atletico ar fi o lovitură sportivă şi mediatică majoră, adaugă sursa citată de Agerpres.