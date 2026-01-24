de Matilda POPA Sergiu Ungurean (36 de ani), câștigător al Cupei României cu Astra, a avut simț de anticipație, știință și fler încă din timpul carierei de fotbalist. S-a gândit mereu la o plasă de siguranță pentru a-și asigura un viitor și după retragerea din sportul pe care l-a iubit. Atacant de meserie, fostul jucător născut în Cluj a pătruns cu o doză de curaj pe un teren necunoscut. Necunoscut la început, întrucât ulterior s-a școlit în real estate și a devenit în prezent un agent imobiliar cunoscut într-o zonă în care se construiește la foc continuu. Ați ghicit, în Dubai!

Coleg de echipă cu Constantin Budescu, Sergio Ungurean trăiește în Emiratele Arabe Unite și, din discuția cu Sport.ro, punctează un element puternic pentru cariera oricărui sportiv: "Cariera nu durează o viață!"

Sergiu, când te-ai apucat de fotbal și de ce ai ales acest sport?

Am început la Universitatea Cluj la vârsta de 6 ani, apoi am jucat la CFR Cluj, de la 14 ani la 18 ani. Apoi am evoluat în Italia la Bologna Primavera, U Cluj din nou, Viareggio în Serie C, CS Zlatna și Astra Giurgiu.



Sergiu Ungurean, în generația de top a Astrei Giurgiu

Cu cine fost ai fost în generație la Astra?

În generație cu Alibec, Silviu Lung, Enache, Mățel, Dani Coman, Găman, cu Takayuki, cu Budescu.

Ce te-a făcut să renunți la cariera de jucător?

Nu am vrut să ajung în în Liga a doua, în Liga a treia, și să nu am performanță... să mă accidentez și la 35 și 36 de ani să nu pot să îmi găsesc echipă.

Spune-mi care a fost cel mai important moment al carierei sau care a fost momentul cel mai frumos?

Cel mai frumos moment al carierei a fost când am câstigat Cupa Romaniei cu Astra.



Sergiu Ungurean, un vis atins prin muncă și ambiție

Episod haios cu Florin Marin, șoferul autocarului și Poliția Neamț: "Bre, calcă puțin pedala! Aici mă știe toată lumea"

Aș vrea să-mi povestești o întâmplare hazlie de la Astra!

Eram la Piatra Neamț, am bătut cu 2-0, antrenor era Florin Marin (n.r.: fost antrenor la Ceahlăul - aflat la Astra în momentul despre care povestește Sergiu). L-a luat pe nea Jean, șoferul autocarului: 'Bre, nea Jane, ai cărămida sub pedală, calcă puțin pedala că aici mă știe toată lumea! Dacă ne oprește, rezolv eu!". A călcat nea Jean pedala, ne-a oprit poliția, s-a dat jos Florin Marin - a vorbit cu polițistul cinci minute, noi ne uitam din autocar pe geam. Că după a urcat în autocar pe la mijloc si a zis așa: "Hai să punem și noi câte 20 de lei să-i plătim lui Jean amenda!".

"Un fost coleg mi-a recomandat să încep cariera de agent imobiliar" Când ai renunțat la fotbal și de ce?

Am vrut să am o carieră stabilă după fotbal din care să pot să câstig și să imi fac conexiuni în România și în lume. Și, în consecință, ți-ai ales noua meserie.

Da, ⁠mi-am căutat un apartament pentru mine când am terminat cu fotbalul și am observat că îmi place domeniul. Am întâlnit un fost coleg de fotbal de la copii si juniori care mi-a recomandat să incep cariera de agent imobiliar pentru că am deja conexiuni bune.

Când te-ai mutat în Dubai și de câti ani ești acolo? În imobiliere lucrezi și acum?

Sunt in Dubai de trei ani și lucrez pentru unul dintre cei mai mari dezvoltatori din Emirate, cu vânzări anuale de peste 6 miliarde euro.

Sunt jucători de renume care-și cumpăra apartamente vile, case...cui i-ai vândut?

Sunt foarte multe celebrități la care am vândut din lumea sportului - fotbal, tennis, box - cântăreți celebri...

Care este cea mai scumpă casă cumpărată de un client?

Dubaiul este o piață dinamică in care se cumpară din toata lumea, lucrăm cu Europa, Asia, America... Lucrăm 24 de ore din 24.

