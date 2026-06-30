Emisiunea propune o serie de episoade pe care Pantilimon le portă în suflet și conține și un moment-surpriză, chiar în debutul ei. La Poveștile Sport.ro, "Panti" revede un interviu video acordat pentru canalul TV al celor de la City chiar în prima zi în care a ajuns în Manchester. Cât de obosit era fostul portar român, ce făcuse în acea zi și cum își descrie... engleza... vedeți în emisiunea lui Andru Nenciu.

Costel Pantilimon e invitatul lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro

Pantilimon (39 de ani / 2,04 m) nu uită felul în care a progresat la Poli Timișoara. Și-a consolidat cariera într-o echipă cu nume mari ale fotbalului românesc, iar la rubrica Poze de Arhivă își caracterizează colegii și din punct de vedere fotbalistic, dar și pe latură umană. Tot la rubica 'remember', Panti dezvăluie cum și de ce a ajuns în apropierea închisorii Alcatraz și comentează pozele de arhivă în detaliu.

În prezent, fostul internațional are un business în care e implicat activ, dar nu ratează nici meciurile de la CM de fotbal. La turneul american, Panti l-a revăzut pe unul dintre foștii săi adversari din perioada în care evolua în care Cipru și evocă momentele petrecute în Anglia cu câțiva componenți actuali din selecționate The Three Lions. La emisiunea lui Andru Nenciu, Costel Pantilimon răspunde prompt și extrem de interesant și la rubrica Întrebări-Fulger, iar pe final de emisiune vorbește despre stadionul din Bacău, un loc pe care îl poartă în inimă mereu.

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Emisiunea Poveștile Sport.ro e în fiecare săptămână pe Sport.ro, VOYO și YouTube Sport.ro

Costel Pantilimon s-a format la Aerostar Bacău, de unde a fost descoperit de Poli Timișoara în 2006. Manchester City l-a adus în 2011 de la clubul bănățean, plătind în schimbul serviciilor sale 3,8 milioane de euro. Portarul cu 27 de selecții pentru naționala României este singurul fotbalist din istoria țării noastre care a câștigat Premier League. A realizat această performanță alături de „cetățeni” în două rânduri, în sezoanele 2011-2012 și 2013-2014. 6 milioane e cea mai înaltă cotă de piață atinsă de Pantilimon, potrivit Transfermakt.

Cifrele lui Costel Pantilimon

Poli Timișoara: 114 meciuri

Nottingham Forest: 57 meciuri

Sunderland: 49 meciuri

Manchester City: 29 meciuri

Denizlispor: 15 meciuri

Watford: 8 meciuri

Omonia Nicosia: 7 meciuri

Deportivo La Coruna: 7 meciuri

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