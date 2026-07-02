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În cadrul rubricii „Întrebările fulger”, fostul portar a fost provocat să numească cel mai bun goalkeeper român din toate timpurile.

Deși a mărturisit că și-ar fi dorit să lucreze cu legendarul Vasile Iordache și l-a lăudat pentru impactul pe care l-a avut în fotbalul românesc, Pantilimon a ales, în cele din urmă, un răspuns surprinzător.

Costel Pantilimon: „M-aș pune pe mine”

„(n.r - Cel mai bun portar român din toate timpurile este...) Costel Pantilimon! Nu, aș fi vrut să zic Vasile Iordache, pentru că am auzit foarte multe lucruri extraordinare despre el. Când foarte multă lume îți spune că a fost extraordinar, am și eu același feeling că a fost unul dintre cei mai mari. După aceea au fost foarte mulți, poate Bogdan Stelea... Dar, până la urmă, m-aș pune pe mine”, a spus, râzând, Costel Pantilimon la Poveștile Sport.ro.

Pantilimon a avut o carieră impresionantă și a evoluat pentru echipep recum Politehnica Timișoara, Manchester City, Sunderland, Watford și Nottingham Forest.

Fostul internațional român a câștigat de două ori Premier League, o Supercupă și o Cupă a Ligii din Anglia alături de Manchester City și a adunat 27 de selecții în tricoul naționalei României.