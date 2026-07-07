Echipa din România se desființează după ce a pierdut barajul de promovare: „Am demonstrat ce era de demonstrat”

Athletico Vinga, campioana Ligii a 4-a Arad și câștigătoarea Cupei României, faza județeană, se desființează la doar o săptămână după ce a ratat promovarea în Liga 3, în urma barajului pierdut cu CSM Deva, scor 2-4 la general.

Decizia vine în ciuda celui mai bun sezon din istoria clubului și înseamnă că formația arădeană nu va mai evolua nici în faza regională a Cupei României, unde trebuia să debuteze în deplasare cu Internațional Bălești.

Athletico Vinga se desființează după ce a pierdut barajul de promovare

Situația este influențată și de regulamentul FRF. Cum Athletico nu se va prezenta la meciurile din Cupă, clubul ar urma să fie retrogradat până în ultimul eșalon județean, astfel că oficialii au ales să retragă echipa înaintea începerii noului sezon.