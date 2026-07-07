Echipa din România se desființează după ce a pierdut barajul de promovare: „Am demonstrat ce era de demonstrat”

Athletico Vinga, campioana Ligii a 4-a Arad și câștigătoarea Cupei României, faza județeană, se desființează la doar o săptămână după ce a ratat promovarea în Liga 3, în urma barajului pierdut cu CSM Deva, scor 2-4 la general.
Decizia vine în ciuda celui mai bun sezon din istoria clubului și înseamnă că formația arădeană nu va mai evolua nici în faza regională a Cupei României, unde trebuia să debuteze în deplasare cu Internațional Bălești.
Athletico Vinga se desființează după ce a pierdut barajul de promovare
Situația este influențată și de regulamentul FRF. Cum Athletico nu se va prezenta la meciurile din Cupă, clubul ar urma să fie retrogradat până în ultimul eșalon județean, astfel că oficialii au ales să retragă echipa înaintea începerii noului sezon.
Principalul motiv al desființării este însă lipsa finanțării. Pentru a doua jumătate a anului, autoritățile locale au alocat doar 60.000 de lei, în condițiile în care conducerea clubului susține că era nevoie de cel puțin 150.000 de lei pentru continuarea activității.
Managerul Alin Negrei spune că echipa și-a depășit condiția, însă fără sprijin financiar proiectul nu mai putea continua.
„Am demonstrat ce era de demonstrat. Cred că am avut al patrulea sau al cincilea buget din Liga 4 și am câștigat campionatul și Cupa. Îmi pare puțin rău că nu am fost mai deciși la barajul cu Deva. Poate dacă ofeream mai multe garanții băieților, astăzi eram în Liga 3, unde cu siguranță am fi găsit resurse să continuăm”, a declarat Alin Negrei, citat de Sport Arad.
În locul echipei care se retrage va apărea Banatul Vinga, un nou club care va evolua din această toamnă în Liga 6 Arad.