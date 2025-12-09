Rapid are un sezon solid până acum și este liderul din Superliga, după 19 etape. Giuleștenii se află la două puncte de locul secund, ocupat de FC Botoșani, cu care a și remizat în cel mai recent meci disputat, în Moldova, scor 0-0.

Rapid urmărește mai mulți atacanți străini. Pe cine va transfera Costel Gâlcă?

Oficialii formației alb-vișinii vor să își întărească lotul în această iarnă pentru a-i oferi șanse mai mari la titlu lui Constantin Gâlcă. Rapidiștii vor, printre alții, și un atacant, mai ales că sunt total nemulțumiți de două dintre vârfurile din lot, de Timotej Jambor și Antoine Baroan.

După cum Sport.ro a anunțat încă din luna noiembrie, încrederea care i s-a acordat lui Jambor a ajuns la final, iar în cazul lui Baroan, după cum Sport.ro a făcut publică informația recent, pe lângă randamentul slab, conducere și stafful tehnic iau în calcul plecarea acestuia și din cauza faptului că este un jucător capricios.

Sport.ro a aflat că, de câteva săptămâni, Rapid caută cu insistență un nume de atacant pe care să îl aducă în această iarnă.

