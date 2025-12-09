EXCLUSIV Rapid a făcut lista cu atacanții doriți!

Rapid a făcut lista cu atacanții doriți! Superliga
Costel Gâlcă vrea să întărească serios lotul Rapidului în iarnă, mai ales pe pozițiile deficitare. Printre ele, cel de atacant. 

Rapid are un sezon solid până acum și este liderul din Superliga, după 19 etape. Giuleștenii se află la două puncte de locul secund, ocupat de FC Botoșani, cu care a și remizat în cel mai recent meci disputat, în Moldova, scor 0-0.

Rapid urmărește mai mulți atacanți străini. Pe cine va transfera Costel Gâlcă?

Oficialii formației alb-vișinii vor să își întărească lotul în această iarnă pentru a-i oferi șanse mai mari la titlu lui Constantin Gâlcă. Rapidiștii vor, printre alții, și un atacant, mai ales că sunt total nemulțumiți de două dintre vârfurile din lot, de Timotej Jambor și Antoine Baroan.

După cum Sport.ro a anunțat încă din luna noiembrie, încrederea care i s-a acordat lui Jambor a ajuns la final, iar în cazul lui Baroan, după cum Sport.ro a făcut publică informația recent, pe lângă randamentul slab, conducere și stafful tehnic iau în calcul plecarea acestuia și din cauza faptului că este un jucător capricios.

Sport.ro a aflat că, de câteva săptămâni, Rapid caută cu insistență un nume de atacant pe care să îl aducă în această iarnă.

Rapid s-a orientat, în ultimele sezoane, pe aducerea atacanților străini

Vrea să facă mutarea cea mai bună, care să consemneze un plus din start pentru Constanstin Gâlcă, mai ales că play-off-ul se apropie, iar în acest sens se orientează, ca până acum, și către un nume de vârf străin!

Și în afara țării caută scouterii giuleștenilor, în speranța că vor da peste fotbalistul care să se plieze pe stilul de joc al lui Gâlcă. Din informațiile Sport.ro, mai mult de cinci nume sunt trecute pe lista atacanților care pot fi subiectul transferului în Giulești.

Formația din Giulești, locul 1 în Superliga României. Se luptă pentru titlu 

Rapid are 39 de puncte și rămâne la două puncte de urmăritoarea FC Botoșani. În următoarea etapă din campionat, giuleștenii vor primi vizita celor de la Oțelul, în timp ce Botoșaniul se va deplasa la Mioveni pentru duelul cu FC Argeș.

”Până la urmă, cred că este un rezultat echitabil. Noi am avut ocaziile clare, ei au dominat jocul. Ratarea lui Petrila? Când a dat gol, ne-am bucurat. Se mai întâmplă. Am avut și alte ocazii la care puteam înscrie. Pe mine mă preocupă repriza a doua pentru că am pierdut mijlocul. N-am mai putut să ținem de minge, aia e problemă. Adversarul a pus presiune, a venit peste noi, iar noi nu am reușit să-i surprindem.

Sunt mulțumit de parcursul din acest sezon. Important e să câștigăm următorul meci, cu Oțelul Galați. Important e să fim sus, în rest e mai puțin important cine intră sau cine nu intră în play-off", a spus Costel Gâlcă la finalul meciului cu FC Botoșani, de luni seară, scor 0-0.

