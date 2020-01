"Un astfel de gol ne poate costa si un campionat!" Dragos Nedelecu trage un semnal de ALARMA dupa primul amical al iernii pentru FCSB! Ce spune de sansele la titlu ale ros-albastrilor

FCSB a disputat astazi primul amical al iernii impotriva elvetionilor de la FC Basel. Echipa antrenata de Bogdan Vintila a avut o prima repriza destul de modesta, Florinel Coman si Oaida avand singurele oportunuitati de a marca. In repriza a doua, Bogdan Vintila a schimbat toata echipa, iar FCSB a intrat pe teren cu forte proaspete. Vina a avut cea mai mare ocazie a ros-albastrilor in urma unei lovituri libere de la aproximativ 20 de metri in minutul 55.

Cu doar 5 minute inainte de final, Basel a reusit sa inscrie prin Zhegrova, care l-a ridiculizat pe Momcilovic si a inscris cu un sut in coltul portii aparate de Vlad. La faza din care a pornit golul elvetionilor, elevii lui Vintila au solicitat un fault la Cristian Dumitru, iar convinsi fiind ca arbitrul va fluiera, acestia s-au oprit. Arbitrul insa nu a dictat fault, iar Basel i-a prins descoperiti pe ros-albastri.

La finalul partidei, Dragos Nedelcu a vorbit despre golul marcat de elvetieni si despre sansele pe care le are FCSB la titlu.

"A fost un meci bun dupa parerea mea. Un adversar foarte dificil, am progresat si trebuie sa invatam din golul primit. Pentru noi este cel mai important ca ne-a iesit ce am pregatit pentru acest meci. A fost greseala tuturor la golul marcat de ei, toata echipa s-a oprit, un gol de genul ne poate costa si un campionat. Suntem barbati si vrem sa castigam fiecare meci. Consider ca avem toate sansele sa luam campionatul, trebuie sa muncim sa progresam, CFR este o echipa care sigur se va intari, noi trebuie sa luam eventul. Il felicit pe Chipciu si ii doresc mult succes. Este un jucator cu reale calitati.

Voi juca unde va decide antrenorul si ma voi supune. Clar imi place sa joc mijlocasul defensiv, dar daca conducerea va decide sa joc fundas central, asa voi juca. Daca Bizonul se hotaraste sa nu mai plece, foarte bine, il asteptam cu bratele deschise", a declarat Dragos Nedelcu la finalul meciului