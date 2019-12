"Ce parere aveti despre posibila grupa de la EURO a Romaniei?" Hagi a oferit un raspuns ULUITOR!

Gica Hagi a oferit declaratii dupa infrangerea cu 1-0 impotriva lui FC Botosani.

Hagi a fost dezamagit dupa infrangerea din deplasare, dar a lasat de inteles ca este extrem de suparat pe faptul ca nu a fost invitat la tragerea la sorti a grupelor EURO 2020, ce s-a desfasurat la Bucuresti.

"A trebuit sa ne adaptam la teren, sa jucam simplu, direct. Asta este, nu am bagat mingea in careu cum trebuie si asta a fost rezultatul. Jucam cu Astra etapa viitoare, ei au 3 zile in plus de pauza! Progamarea, foarte buna: noi jucam la 700 de kilometri distanta si ne programeaza la 3 zile", a spus Hagi.

Cand a fost intrebat ce parere are despre posibila grupa a Romaniei de la EURO, Hagi a oferit un raspuns sec: "N-am vazut tragerea. Care e grupa? Nu m-am uitat! Romania joaca baraj, prima oara vorbim de baraj, apoi vorbim de altele!"

La conferinta de presa, Gica Hagi a oferit lamuriri cu privire la gafa FRF de a nu-l invita la tragerea la sorti.

"Intrebati-i pe cei de la Federatie de ce nu am fost invitat. Nimeni nu m-a invitat! Nu ce a zis Vochin, ca am refuzat sa fiu ambasador. E neivnitatie, punct! Eu ma intorc la Constanta, muncesc sa produc jucatori pentru Romania, sa joace la nationala, asta e menirea mea. Raman acolo! Restul conteaza mai putin", a incheiat Hagi.