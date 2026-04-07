Mircea Lucescu, până în ultima clipă cu gândul la fotbal.

7 aprilie va fi mereu o zi tristă pentru sportul românesc: Mircea Lucescu a murit marți seara, la vârsta de 80 de ani. ”Il Luce” fost una dintre figurile centrale ale fotbalului românesc și european timp de peste jumătate de secol.

Va rămâne un reper pentru mai multe generații. A demonstrat că un antrenor din Europa de Est poate influența decisiv fotbalul mondial, fără a-și pierde identitatea. A construit școli de fotbal, a format caractere și a legat culturi diferite prin limbajul universal al sportului.

Mircea Lucescu, cu gândul la națională și când era pe patul de spital

Numele său va fi asociat pentru totdeauna cu ideea de profesionalism, longevitate și pasiune autentică. Puțini oameni au modelat atât de profund destinele unor cluburi și carierele a sute de sportivi.

Ultima mare realizare a lui Mircea Lucescu putea fi calificarea României la Cupa Mondială 2026, dar până la urmă nu a fost bifată! Tricolorii au pierdut semifinala barajului cu Turcia.

Chiar după meciul cu turcii a ajuns Lucescu pe mâna medicilor, acuzând probleme de sănătate, dar nici de pe patul de spital nu a putut sta cu gândul departe de ce vor face jucătorii în partida cu Slovacia.

Ultimul mesaj al lui Mircea Lucescu pentru jucătorii naționalei: ”Spune-le băieților să stea liniștiți și să facă un meci bun”

El a ținut legătura permanent cu colaboratorii săi în acea perioadă și chiar a transmis un mesaj vestiarului. Ca și cum starea de sănătate a sa nu conta, le-a spus fotbaliștilor că trebuie să facă un meci bun contra slovacilor și să nu se gândească la situația lui.

”Ieri, înainte de decolare, m-a sunat de la spital, se simțea bine, iar primul lucru pe care m-a întrebat a fost cum a fost antrenamentul. I-am spus că l-am anulat după evenimentul neplăcut și atunci a spus: «Spune-le băieților să stea liniștiți și să facă un meci bun mâine».

Și în dimineața asta am vorbit cu dânsul și era mai bine. O să vorbim după antrenament, pentru că va trebui să ia o decizie pentru meciul de mâine. De asta spun că modul său de viață este un exemplu pentru noi toți, cum trăiește el pentru fotbal”, a spus Gane la conferința de presă premergătoare meciului cu Slovacia.