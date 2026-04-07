Antrenorul lui Atletico Madrid, Diego Pablo Simeone, a transmis un mesaj de condoleanțe după vestea morții lui Mircea Lucescu, cel care i-a fost antrenor în Italia. Tehnicianul argentinian a vorbit pentru postul Sky înaintea meciului din Liga Campionilor cu Barcelona, amintindu-și de perioada în care a colaborat cu legendarul tehnician român.

„Am o amintire extraordinară cu el, vreau să transmit condoleanțe familiei. Era în anii 90-91, când am început să fac primii pași, la 20 de ani. Mă lua să mănânc la el acasă, mă proteja pentru că eram doar un puști. Am cu adevărat o mare amintire a omului și, evident, a antrenorului, cu cifre care vorbesc de la sine. O persoană umilă și cu un suflet mare”, a spus „Cholo” Simeone.

Ultimele zile ale lui Mircea Lucescu

Mircea Lucescu, fostul selecționer al României a decedat marți, 7 aprilie 2026, la vârsta de 80 de ani, la Spitalul Universitar de Urgență din București.

Tehnicianul era internat din 29 martie, după o tulburare majoră de ritm cardiac suferită în cantonamentul naționalei. În ziua amicalului cu Slovacia (2-0), acestuia i-a fost montat un defibrilator. Ulterior, acesta a suferit un infarct miocardic acut, însă medicii au reușit să-l stabilizeze vineri. Cu toate acestea, complicațiile neurologice apărute ulterior i-au fost fatale. Lucescu își încheiase oficial mandatul de pe banca echipei naționale a României în cursul zilei de joi.