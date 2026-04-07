Reacțiile jucătorilor echipei naționale a României după decesul lui Mircea Lucescu
Mircea Lucescu și-a încheiat al doilea mandat de selecționer al României pe 2 aprilie. Cinci zile mai târziu, legendarul antrenor s-a stins din viață la Spitalul Universitar din cauza problemelor grave de sănătate.
Jucătorii naționalei României, cu care a lucrat până la barajul cu Turcia (0-1) din 26 martie, au transmis o serie de mesaje pe rețelele sociale.
Mai jos, ce au avut de transmis Ianis Hagi, Andrei Rațiu, Alexandru Chipciu, Florin Tănase sau Denis Drăguș.
Cum a arătat lotul convocat de Mircea Lucescu pentru meciul cu Turcia, ultimul al său pe banca naționalei
PORTARI: Laurențiu Popescu (Universitatea Craiova, 0/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0), Ionuț Radu (7/0);
FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 44/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1), Andrei COUBIȘ (Universitatea Cluj, 0/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 50/2);
MIJLOCAȘI: Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 6/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 5/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 72/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 84/15), Florin TĂNASE (FCSB, 26/5), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 51/8), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 43/11), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 5/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 33/5), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 2/1);
ATACANȚI: Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 7/2), David MICULESCU (FCSB, 6/0), Marius COMAN (UTA Arad, 0/0).
Mircea Lucescu a murit
Legendarul antrenor s-a stins din viață la vârsta de 80 de ani, la Spitalul Universitar de Urgențe București, acolo unde era internat de mai multe zile din cauza problemelor cardiace apărute la scurt timp după ratarea calificării la Cupa Mondială cu echipa națională.
Din nefericire, la scurt timp după ce a suferit un infarct miocardic acut, sănătatea lui Mircea Lucescu s-a deteriorat rapid, iar antrenorul a murit marți seară, în jurul orei 20:30.