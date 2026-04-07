Moartea marelui antrenor a lovit din plin lumea fotbalului atât cel românesc, cât și cel european, iar multe personalități din lumea sportului au transmis deja mesaje în onoarea lui ”Il Luce”.

Gică Hagi, după moartea lui Mircea Lucescu: ”De-abia pot să vorbesc!”

Gică Hagi a reacționat și el după moartea legendarului Mircea Lucescu. ”Regele”, care are șanse mari să îi urmeze lui ”Il Luce” pe banca echipei naționale, a fost extrem de afectat de moartea mentorului său și și-a găsit cu greu cuvintele, înainte de a izbucni în lacrimi.

”Nu-mi vine să cred! A fost un om extraordinar în viața mea. Un profesor, cum am mai spus și înainte. Speram că va avea puterea să treacă și peste acest examen foarte greu, dar din păcate astăzi a plecat de lângă noi.

Vă rog frumos, eu de-abia pot să vorbesc. Eu doar atât spun. Am fost un copil pe care l-a crescut, l-a adus de la juniori direct la echipa mare.

Atât pot să zic. A însemnat și vă insemna mereu ceva în sufletul mereu. A fost că un părinte, m-a crescut, m-a educat. Mi-e greu să vorbesc”, a spus Gică Hagi la Digi24, înainte de a izbucni în lacrimi.

Mircea Lucescu a murit

Legendarul antrenor s-a stins din viață la vârsta de 80 de ani, la Spitalul Universitar de Urgențe București, acolo unde era internat de mai multe zile din cauza problemelor cardiace apărute la scurt timp după ratarea calificării la Cupa Mondială cu echipa națională.

Din nefericire, la scurt timp după ce a suferit un infarct miocardic acut, sănătatea lui Mircea Lucescu s-a deteriorat rapid, iar antrenorul a murit marți seară, în jurul orei 20:30.