Adrian Ropotan, antrenorul formației din Liga 3, a fost externat duminică dimineață, după intervenția chirurgicală suferită la Spitalul Municipal Câmpulung.

Accidentul produs vineri în județul Argeș s-a soldat cu decesul maseurului Constantin Covaciu (58 de ani), după ce șoferul microbuzului ar fi făcut infarct și a pierdut controlul direcției.

Adrian Ropotan a fost externat după operație

Fostul mijlocaș al lui Dinamo a suferit o fractură-luxație la nivelul antebrațului și a fost operat de medicii din Câmpulung.

Duminică, managerul unității medicale a anunțat că tehnicianul de 40 de ani a fost externat și se află într-o stare foarte bună.

„În această dimineață, pacientul Ropotan Adrian a fost externat, în stare foarte bună. Va urma recomandările medicului curant și va reveni la control. Conform recomandărilor medicului de specialitate, pacientul își va putea relua activitatea în câteva săptămâni. Sperăm ca pacientul și familia acestuia să fie mulțumiți de serviciile medicale acordate de Spitalul Municipal Câmpulung”, a transmis managerul spitalului, Petrina Florea, potrivit trumedia.ro.

Adrian Ropotan a evoluat pentru Dinamo între 2004 și 2009, perioadă în care a cucerit titlul de campion al României în sezonul 2006/2007. Fostul mijlocaș a adunat 99 de meciuri în tricoul „câinilor” și șapte selecții la echipa națională.

De-a lungul carierei a mai jucat la Dinamo Moscova, Tom Tomsk, Volga Nijni Novgorod, Qabala, Petrolul, Pandurii, Hatta Club și Concordia Chiajna.