VIDEO EXCLUSIV Antrenorul din Superligă a anunțat două transferuri și obiectivul clubului: „Îmi place să lucrez sub presiune”

Antrenorul din Superligă a anunțat două transferuri și obiectivul clubului: „Îmi place să lucrez sub presiune” Superliga
Alexandru Hațieganu
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Matinalul de pe VOYO Sport 1 a avut loc astăzi, începând cu ora 10:00.

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Adrian MihalceaUTA AradSuperligaSuperliga Romanieiuta
Din articol

Adrian Mihalcea (50 de ani), antrenorul formației UTA, a comunicat public că „Bătrâna Doamnă” va mai face minimum două transferuri în vară. 

Minimum două transferuri la UTA

Mihalcea a dezvăluit, la Matinalul de pe VOYO Sport 1, că UTA se află în negocieri cu un mijlocaș central și își caută un portar.   

Adrian Mihalcea

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Adrian Mihalcea, în Universitatea Craiova - UTA / Foto IMAGO
Adrian Mihalcea, nervos după victoria cu Universitatea Craiova / Foto: Sport Pictures
Sursa foto: Sport Pictures.
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„Da, da, da! (n.r.- se vor mai face transferuri) L-am pierdut pe Oaidă pentru o perioadă lungă de timp. Practic, în momentul de față, stăm în doi mijlocași centrali. 

Suntem în discuții cu un mijlocaș central și, bineînțeles, suntem în căutarea unui portar”, a anunțat Adrian Mihalcea, în exclusivitate pentru VOYO și Sport.ro.

Obiectivul echipei arădene

Tehnicianul a precizat, de asemenea, că UTA are ca obiectiv clasarea pe locul șapte sau opt. Obiectivul său personal, deoarece îi place să lucreze sub presiune, este reprezentat de accederea în play-off.  

„Obiectivul real al UTA-ei este acela pe care l-am declarat la începutul campionatului de a termina într-o poziție asemănătoare celei de anul trecut, locurile șapte sau opt. 

Eu am pus limita mai sus și m-am gândit la play-off. Poate par nebun, dar încă mă gândesc la play-off și pentru lucrurile acestea trag. Pun niște limite de performanță mai ridicate ca să lucrez sub presiune, mie așa îmi place. 

Să ne gândim mai jos de locul opt, într-o situație în care mi-au rămas cei mai valoroși jucători când am reușit locul șapte...nu văd logica la o clasare mult mai slabă”, a mai declarat Mihalcea.

Cu doar un punct în trei etape, UTA se află pe locul 15 retrogradabil direct, penultimul din Superliga României.  

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