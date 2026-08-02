Portarul ceh nu a reușit să se impună în fața lui Ștefan Târnovanu, iar spre finalul aventurii din București a ajuns chiar a treia opțiune pentru postul de portar.

Invitat la ediția de duminică a emisiunii Matinal, transmisă pe VOYO SPORT 1, Bogdan Lobonț a explicat că decizia clubului a avut la bază și strategia de dezvoltare a unui portar tânăr, cu potențial de transfer.

Bogdan Lobonț: „Cu un tânăr poți face un profit mult mai bun”

Fostul portar al echipei naționale consideră că ascensiunea lui Matei Popa a cântărit decisiv în ierarhia portarilor de la FCSB, iar clubul a ales să investească în dezvoltarea unui jucător de perspectivă.

„Depinde și de conjunctură. Sezonul trecut, la FCSB, când nu a jucat Târnovanu, a fost folosit Matei Popa și a avut prestații destul de consistente, destul de bune. Și asta ține de strategia cluburilor, a echipelor care sunt la noi în SuperLigă.

Era mult mai natural să îl folosești pe Matei Popa, fiindcă e un tânăr de perspectivă, cu calități foarte bune, care poate să crească. La final, dacă vrei să îl vinzi, poți face un profit mult mai bun decât ai fi făcut-o cu Zima”, a declarat Bogdan Lobonț.

Lukas Zima a fost transferat de FCSB în ianuarie 2025 de la Petrolul, în schimbul a 250.000 de euro, însă nu a reușit să îi ia locul lui Ștefan Târnovanu. Portarul ceh a adunat doar 10 apariții în toate competițiile și a încasat 22 de goluri în cele 810 minute petrecute pe teren.