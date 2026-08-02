România continuă să scrie istorie la canotaj: încă două medalii de aur la Europenele de la Varese!

Echipajul 8+1 masculin (M8+) al României a obţinut medalia de aur la Campionatele Europene de canotaj de la Varese. Şi la 8+1 feminin, România a obţinut aurul.

Două medalii de aur pentru România la Varese

Claudiu Neamţu, Mateus Cozminiciuc, Mugurel Semciuc, Andrei Mândrilă, Constantin Adam, Sergiu Bejan, Florin Arteni, Fabrizio Scripcariu şi Rucsandra Bucşa (cârmaci) s-au impus după o cursă spectaculoasă în faţa echipajului din Germania.