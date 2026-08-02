România continuă să scrie istorie la canotaj: încă două medalii de aur la Europenele de la Varese!

Echipajul 8+1 masculin (M8+) al României a obţinut medalia de aur la Campionatele Europene de canotaj de la Varese. Şi la 8+1 feminin, România a obţinut aurul.
Două medalii de aur pentru România la Varese
Claudiu Neamţu, Mateus Cozminiciuc, Mugurel Semciuc, Andrei Mândrilă, Constantin Adam, Sergiu Bejan, Florin Arteni, Fabrizio Scripcariu şi Rucsandra Bucşa (cârmaci) s-au impus după o cursă spectaculoasă în faţa echipajului din Germania.
La 8+1 feminin (8+), Cristina Drugă, Gianina Juncanariu, Ancuţa Bodnar, Maria Lehaci, Magdalena Rusu, Amalia Chelaru, Adriana Adam, Simona Radiş şi Victoria Petreanu (cârmaci) au impus ritmul încă de la început, au dominat cursa şi au trecut primele linia de sosire, cucerind aurul european.
România a strălucit și sâmbătă
Cursele de duminică, de la Varese, au început cu întârziere de câteva ore din cauza căldurii.
Sâmbătă, România a obținut două medalii de aur la CE de la Varese, la care se adaugă şi una de argint şi una de bronz.
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