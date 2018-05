ULTIMA ORA | Mutu n-a scapat! Prima suspendare din cariera de antrenor a venit dupa doar doua meciuri pe banca Voluntariului

Adrian Mutu s-a ales cu prima suspendare din cariera sa de antrenor.

Mutu a fost suspendat de Comisia de Disciplina a FRF pentru eliminarea din meciul cu Juventus. Acesta va sta in tribune la urmatoarele doua meciuri ale VOluntariului si va plati o amenda de 320 de lei.

"Intrunita vineri, 04.05. 2018, Comisia de Disciplina din cadul FRF a luat urmatoarea decizie: FC Voluntari vs. ASC Juventus Bucuresti - eliminare - in baza art. 53 din RD, se sanctioneaza dl. Mutu Adrian, antrenor principal FC Voluntari, cu suspendare pentru 2 jocuri si penalitate sportiva de 320 lei", se arata in comunicatul comisiei.

Mutu a fost eliminat in meciul cu Juventus pentru a a sutat puternic intr-o minge, pe finalul meciului. El va rata partidele cu ACS Poli, de astazi, si Sepsi OSK.