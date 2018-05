Meci in familie: finul Neaga il intalneste pe nasul Mutu! Timisoara - Voluntari, ora 18:00! Echipele de start

Etapa a 8-a din play-out este deschisa cu un meci... in familie.

Echipele de start:



ACS Poli: Straton - Harut, Melinte, Canu, Rat - Munteanu, Artean, Enescu, Ciucur - Draghici, Roman

Rezerve: Smaranda, Seroni, Barnoi, Popovici, Velcota, Tiganasu, Straut



FC Voluntari: Balauru - Pleasca, Achim, Horj, Bucurica - Novac, Sanmartean - Deac, Marinescu, Benzar - Balan

Rezerve: Petrariu, Ivanovici, Capatana, Lazar, Voicu, Cazan, Leasa

Adrian Neaga, antrenorul Timisoarei, se va duela cu Adrian Mutu, nasul sau, aflat pe banca celor de la Voluntari.

In sezonul regulat, FC Voluntari a castigat ambele partide: 1-0 in tur, pe teren propriu si 3-2 in retur, la Timisoara. In prima etapa din play-out, Voluntari a castigat cu 1-0 dupa un gol reusit de Cernat din penalty, in minutul 90+4.