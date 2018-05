Petrescu a anuntat ce va face din vara: "Cred ca voi ati semnat contractul, eu n-am semnat nimic!" Episodul FRF inca il bantuie: "Sacrificiu mai mare nu exista!"

Dan Petrescu da noi asigurari ca nu va pleca de la CFR Cluj la finalul sezonului.



Intrebat despre situatia sa contractuala in cadrul conferintei de presa dinaintea meciului cu Craiova, Dan Petrescu a spus ca nu se pune problema unei despartiri de ardeleni la finalul sezonului.

Antrenorul CFR-ului a aminitit si faptul ca a fost ofertat de FRF pentru a prelua postul de selectioner, insa a refuzat tocmai pentru a continua proiectul de la Cluj.

"Cred ca voi ati semnat contractul (n.red. jurnalisti), eu nu am semnat nimic. E imposibil sa semnez cu alta echipa, din alta tara, atat timp cat mai am contract cu CFR. Nimeni nu a subliniat faptul ca am avut oferta de a antrena echipa nationala. Daca mi-as fi dorit sa plec de la CFR Cluj, cred ca gaseam o cale sa plec la echipa nationala, visul meu. Sacrificiu mai mare nu exista", a declarat Dan Petrescu in cadrul unei conferinte de presa.

CFR Cluj va juca meciul cu Craiova pe teren propriu, prima partida in Gruia dupa trei etape consecutive disputate in deplasare. Petrescu avertizeaza ca intalnirea cu oltenii va fi cel mai dur meci al play-off-ului pentru echipa sa si puncteaza ca CFR ar fi trebuit sa se intoarca cu maximum de puncte dupa cele trei etape jucate in deplasare.

"Din cele trei deplasari meritam 9 puncte. Am castigat cu Viitorul, la Iasi ne-a egalat arbitrul, iar in ultima etapa am primit gol la singurul sut pe poarta", a mai precizat Petrescu.