IMPRESIONANT! Poli Timisoara si Rapid au scos la vanzare tricourile de la meciul direct pentru o cauza nobila! Cu cat s-a vandut cel mai scump tricou si unde vor ajunge banii

Poli Timisoara si Rapid s-au intalnit in etapa a 14-a din Liga 2.

Giulestenii s-au impus cu scorul de 2-0, dar nu rezultatul a fost cel mai important in aceasta partida. Aceasta pentru ca dupa acest meci tricourile fotbalistilor celor doua echipe au fost scoase la licitatie pentru un scop nobil.

Banii obtinuti vor merge catre filiala din Timisoara a Organizatiei 'Salvati copiii'. Astfel, dupa cum informeaza pressalert.ro, in schimbul tricourilor fotbalistilor timisoreni s-a strans suma de 17.030 lei, in vreme ce pentru ale giulestenilor s-au obtinut 32.030 lei.

In tabara banatenilor cel mai ravnit tricou a fost cel al lui Cristi Scutaru, care a fost adjudecat in schimbul sumei de 1.200 de lei. Insa de departe cea mai mare suma alocata a fost cea pentru tricoul rapidistului Ionut Voicu. Insusi fundasul dreapta al rapidistilor a intrat in aceasta licitatie, iar tricoul a fost vandut in cele din urma pentru nu mai putin de 6.100 de lei.

In total s-a obtinut suma de 49.060 de lei, suma care va ajunge in conturile organizatiei 'Salvati copiii' Timisoara.

Clubul timisorean a transmis un mesaj in care le multumeste tututor celor implicati in aceasta campanie pentru ajutorul acordat copiilor defavorizati.

????‍????‍???? În urma sumelor licitate pentru tricourile alb-violete 17030 de lei urmează să fie trimişi spre organizația din... Publicată de Politehnica Timișoara pe Marţi, 8 decembrie 2020