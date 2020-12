Prima decizie cu privire la cazul Webo! Ce s-a intamplat cu cartonasul rosu acordat de catre Ovidiu Hategan

In minutul 16 al partidei, Sebastian Coltescu i-a transmis lui Ovidiu Hategan sa-l sanctioneze pe "negrul ala", arantand cu degetul spre antrenorul secund al echipei din Istanbul, Pierre Webo, un fost international camerunez. Hategan a decis sa-l sanctioneze cu cartonasul rosu pe secund, dar ceea ce l-a suparat mai tare pe antrenor a fost altceva.

Webo a interpretat cele spuse de Coltescu ca "negro", un termen care este considerat insultator in mai multe limbi, iar de acolo a fost declansat conflict general, care s-a terminat cu iesirea de pe teren a celor doua echipe si anularea meciului.

UEFA a reprogramat partida pentru miercuri seara, de la ora 19:55, iar la aceasta partida a delegat o alta brigada de arbitri. Conform celor de la RMC Sport, forul european a decis sa-i anuleze cartonasul rosu lui Pierre Webo.

UEFA has cancelled the red card for Başakşehir assistant Webo, according to RMC Sport