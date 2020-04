"E mai bine sa ai COVID-19 decat sa nu ai!" Declaratia la care nu se astepta nimeni! Familia unui fost stelist este afectata de coronavirus! Care este motivul pentru care a putut sa transmita acest mesaj

Coronavirusul a ajuns si in fotbalul romanesc.

Fostul jucator al celor de la Steaua, Petrolul, FC Brasov, Petrolul sau Apulum Alba Iulia, Miroslav Giuchici (65 de ani) a spus ca familia sa a fost afectata de coronavirus. Acesta se afla acasa, in autoizolare, iar nora si baiatul sau, se afla la Spitalul de Boli infectioase din Timisoara.

Desigur, au fost testat si fostul fotbalist, alaturi de restul familiei care se afla in autoizolare, insa rezultatele inca nu au venit.

"Nora mea lucreaza la primaria din Scaosu Turcesc. E de sase zile la spital. De cateva zile, a mers si fiul meu la ea la spital. Cred ca a ramas acolo, banuiesc ca i-au facut si lui testul. Nimeni nu ne spune nimic. Noi stam acasa, locuim toti in aceeasi casa, avem trei nivele. Acum trei zile au venit sa ne testeze pe toti, in costumele acelea de cosmonauti. Ne-a luat testul din gat, dar nu am primit rezultatele. Noi nu avem simptome. Nora mea tusea, dar asa, o data, de doua ori pe zi. Fiul meu m-a sunat sa ma intrebe daca au venit sa ne testeze.

E mai bine sa ai coronavirus decat sa nu ai. Daca stii ca ai, faci tratament. Ca e un virus mai slab decat cel de gripa. Daca nu stii ca ai, faci alte boli si poti sa mori", a declarat Giuchici pentru tmsport.ro

