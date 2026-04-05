Marius Șumudică s-a aflat printre spectatorii care au produs mai mult zgomot decât i-ar fi convenit bosniacului Damir Dzumhur.

Conform regulamentului ATP, spectatorii au, spre deosebire de fotbal ori alte sporturi, mai multe obligații de respectat. În cazuri extreme, în care aceștia nu se supun regulilor, pot ajunge pe lista neagră a circuitului ATP și li se poate interzice accesul la o competiție organizată de circuitul de elită al tenisului masculin.

Perturbat de spectatori, Dzumhur a făcut surpriza și l-a învins pe Borges, în optimile de finală ale turneului de la București

De exemplu, spectatorilor nu le este permisă intrarea în tribune în timpul punctelor sau game-urilor, aceștia trebuind să aștepte pe holuri până la următoarea pauză de odihnă, pentru a-și ocupa locul, dar nici să strige între servicii sau în timpul schimburilor de mingi.

Cu precădere în meciurile în care publicul este partizan, cum ar fi în Cupa Davis ori în Cupa Billie Jean King, cu intenția de a intimida adversarul, publicul-gazdă se bucură și face zgomot, de exemplu, la un prim serviciu greșit de oponent.

Asta s-a întâmplat în meciul dintre Nuno Borges și Damir Dzumhur, jucat în optimile de finală ale competiției ATP 250 de la București, încheiat cu victoria bosniacului, scor 7-6 (1), 6-4.