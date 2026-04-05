GALERIE FOTO Legăturile cu Portugalia încă se văd: Marius Șumudică, criticat indirect de un bosniac, în turneul de la București

Marius Șumudică, spectator de lux la turneul ATP 250 de la București.

Marius Șumudică s-a aflat printre spectatorii care au produs mai mult zgomot decât i-ar fi convenit bosniacului Damir Dzumhur.

Conform regulamentului ATP, spectatorii au, spre deosebire de fotbal ori alte sporturi, mai multe obligații de respectat. În cazuri extreme, în care aceștia nu se supun regulilor, pot ajunge pe lista neagră a circuitului ATP și li se poate interzice accesul la o competiție organizată de circuitul de elită al tenisului masculin.

Perturbat de spectatori, Dzumhur a făcut surpriza și l-a învins pe Borges, în optimile de finală ale turneului de la București

De exemplu, spectatorilor nu le este permisă intrarea în tribune în timpul punctelor sau game-urilor, aceștia trebuind să aștepte pe holuri până la următoarea pauză de odihnă, pentru a-și ocupa locul, dar nici să strige între servicii sau în timpul schimburilor de mingi.

Cu precădere în meciurile în care publicul este partizan, cum ar fi în Cupa Davis ori în Cupa Billie Jean King, cu intenția de a intimida adversarul, publicul-gazdă se bucură și face zgomot, de exemplu, la un prim serviciu greșit de oponent.

Asta s-a întâmplat în meciul dintre Nuno Borges și Damir Dzumhur, jucat în optimile de finală ale competiției ATP 250 de la București, încheiat cu victoria bosniacului, scor 7-6 (1), 6-4.

Damir Dzumhur, nemulțumit de gălăgia produsă de grupul din care făcea parte Marius Șumudică

Nefavorit, bosniacul Dzumhur (74 ATP) l-a învins pe un jucător clasat cu aproape treizeci de locuri mai sus în clasament, lusitanul Nuno Borges (48 ATP), dar a avut câteva remarci de făcut, la capătul meciului.

Marius Șumudică, într-un grup de persoane aflat în tribune, a fost acuzat indirect de Dzumhur pentru gălăgia produsă neregulamentar.

„Am avut unele probleme cu niște oameni din tribune. Pur și simplu nu cunosc regulile tenisului. Atât.

Da, între servicii. Vorbeau, evident, intenționat. Adică, nu că o fac intenționat pentru mine, ci pentru că vor ca celălalt jucător să câștige.

Și, desigur, asta e dreptul tău. Asta e decizia ta. Unii te încurajează, alții nu. Și nu mă bag în asta, dar trebuie să se facă într-un mod corect.

E puțin diferit față de fotbal, față de baschet, unde poți țipa chiar și în timpul jocului; în tenis, între două servicii, nu poți striga și nu poți vorbi cu jucătorul sau tuși, așa că cred că este ceva puțin lipsit de respect față de jucător.

Așa cum am spus, asta este meseria noastră, asta facem toată viața, suntem dedicați meseriei noastre și încercăm să o facem cât de bine putem și cred că cineva care a venit și a încercat să o strice într-un fel nu este frumos”, s-a plâns Damir Dzumhur, notează Digisport.

