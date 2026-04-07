La momentul redactării articolului, lider este Universitatea Cluj, cu 36 de puncte, la egalitate cu Universitatea Craiova.

Pe locul 3 se află Rapid București, cu 31 de puncte, urmată de CFR Cluj (30), FC Argeș (29) și Dinamo București (27).

Fost campion al României cu Astra Giurgiu, Marius Șumudică a analizat lupta pentru titlu și a ales favorita dintre Universitatea Craiova și U Cluj.

Marius Șumudică știe cine câștigă Superliga: „Are un plus”

După primele etape din play-off, cele două echipe care conduc clasamentul par principalele candidate la titlu.

În etapa a treia, U Cluj a câștigat în Giulești cu Rapid, scor 2-1, în timp ce Craiova s-a impus pe teren propriu cu CFR Cluj, scor 2-0.

Antrenorul consideră că oltenii au un lot mai valoros și mai bine structurat.

„Pe mine m-a încântat Craiova. Mi-a plăcut modul de abordare, au fost primii la minge și au câștigat duelurile. În momentul în care poți veni de pe bancă cu Baiaram, Nsimba sau Băluță, îți dă siguranță. Craiova are un lot foarte bine structurat și joacă un sistem foarte bun, cu presing avansat și construcție de jos”, a spus Șumudică la Fanatik.

Tehnicianul crede că meciul direct dintre cele două formații ar putea fi decisiv în lupta pentru titlu.

„Cred că următorul meci va fi decisiv. Cine câștigă își ia o opțiune serioasă pentru titlu. U Cluj e o echipă așezată, pragmatică, dar Craiova are mai multă calitate. Cred că are un plus Craiova”, a mai spus Șumudică.

Pentru Universitatea Craiova ar fi primul titlu după 35 de ani, în timp ce Universitatea Cluj nu a câștigat niciodată campionatul în cei 107 ani de existență.