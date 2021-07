"Trebuie neapărat să ne aranjăm jocul!" Conducătorii CFR-ului, îngrijorați după o nouă victorie muncită

CFR s-a impus cu Lincoln Red Imps, 2-1.

După o prima repriză slabă, în urmă căreia campioană din Gibraltar a condus cu 1-0, CFR a reușit să se impună în partea secundă, datorită unei duble marcate de Gabriel Debeljuh. Totuși, jocul nu a arătat excepțional, iar unul dintre actionarii echipei, Ștefan Gadola, s-a arătat îngrijorat de acest fapt, punându-și totuși speranța în Marius Șumudică în continuare.

"Am văzut era un teren mai greu, și mingea era mai neobișnuită, am văzut că se vedea frumos în afară stadionului (rade). Trebuie neapărat să ne aranjăm jocul, să arătăm că suntem o echipa bună. Nu am făcut un meci foarte bun. Am mai jucat și în România pe sintetic, nu cred că e o scuză.



Șumudică va face echipa să fie mai bună, am încredere. E de lucru. Până când nu e semnat Alibec, nu e nimic clar. E adevărat că avem probleme cu defensivă. Ați văzut, astăzi am jucat cu o echipa modificată, dar rezultatul e favorabil, bine că s-a întâmplat așa. Șumudică are de lucru, sper să ia decizii bune și să creștem în joc", a spus Ștefan Gadola, la digisport.