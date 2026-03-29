FCSB continuă să fie echipa cea mai bine cotată din Superliga României, chiar dacă a înregistrat o scădere a valorii lotului de 3.550.000 de euro față de ultima actualizare de pe Transfermarkt.

FCSB, în continuare pe primul loc pentru Transfermarkt

Scăderea nu a fost însă suficientă pentru a o face pe FCSB să își piardă supremația în ierarhia Transfermarkt, în ciuda ratării în premieră a prezenței în play-off.

Specialiștii amintiți anterior apreciază în continuare că lotul pregătit de Mirel Rădoi este cel mai valoros din primul eșalon, fiind estimat la 35,7 milioane de euro.

Universitatea Craiova și Rapid completează podiumul

Universitatea Craiova (30 de milioane de euro) și Rapid București (29,85) completează podiumul Superligii în privința cotelor de piață.

CFR Cluj (21,6 milioane de euro) și Dinamo București (18,05) ocupă următoarele poziții. Liderul Universitatea Cluj se află abia pe locul șase în viziunea Transfermarkt, lotul „șepcilor roșii” fiind estimat la 16,7 milioane de euro.

Subsolul topului Transfermarkt

La polul opus, Oțelul Galați (8,76 milioane de euro), Hermannstadt (8,43), Csikszereda (6,82), Unirea Slobozia (6,25) și Metaloglobus (3,78) sunt considerate de Transfermarkt cele mai slabe formații de pe prima scenă a fotbalului românesc.

Superliga României se va relua după pauza internațională pe 3 aprilie, de la 20:30, cu meciul FC Botoșani - FCSB, contând pentru etapa a treia din play-out.