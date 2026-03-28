În acest sezon, „roș-albaștrii” nu au prins play-off-ul și nu își pot apăra titlul de campioană, iar lupta pentru trofeu se anunță extrem de echilibrată.

La momentul actual, clasamentul din play-off este condus de FC Universitatea Cluj, cu 33 de puncte, la egalitate cu Universitatea Craiova.

Pe locul trei se află FC Rapid București, cu 31 de puncte, urmată de CFR Cluj (30 de puncte), FC Argeș Pitești (28) și FC Dinamo București (26).

„Aș vrea să fie Craiova campioană”

Întrebat cine ar merita titlul în acest sezon, Ilie Năstase a spus că și-ar dori ca trofeul să ajungă în Bănie.

Fostul lider mondial în tenis consideră că Universitatea Craiova merită să câștige campionatul după o așteptare de peste trei decenii.

„Eu aș vrea să fie Craiova. Îmi place cum joacă și îmi plac jucătorii din față. Cred că merită după atâția ani să fie campioană. Craiova a fost o echipă mare când eram eu mai tânăr”, a declarat Ilie Năstase, prezent la conferința turneului Țiriac Open.

În prima etapă după reluarea campionatului, oltenii vor primi vizita celor de la CFR Cluj, în etapa a treia din play-off-ul SuperLigii. Meciul din Bănie va putea fi urmărit în format LIVE TEXT pe Sport.ro.