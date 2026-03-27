Cotat la 2 milioane de euro de site-urile de specialitate, Olimpiu Moruțan, care a mai jucat în România pentru FCSB, ”U” Cluj și FC Botoșani, a semnat cu Rapid un contract valabil până în 2027.

Venit în ianuarie în Giulești, Moruțan nu a reușit să se impună, momentan, ca un fotbalist decisiv, având doar trei pase decisive în cele 10 meciuri în care a evoluat.

Olimpiu Moruțan (26 de ani) a fost mutarea de impact a Rapidului din perioada de transferuri de iarnă. Internaționalul român nu a reușit încă să fie decisiv.

Giuleștenii au făcut un efort financiar considerabil pentru a-l aduce sub comanda lui Costel Gâlcă, sursele indicând un salariu lunar de aproximativ 40.000 de euro. Așteptările sunt mari de la Moruțan, după cum a declarat și Daniel Chiriță.

Fostul fundaș a declarat pentru Sport.ro că vrea mai mult de la mijlocaș, nefiind la capacitate maximă până acum, mai ales că a oferit doar trei pase decisive până la ora actuală. Așteaptă goluri de la mijlocașul ajuns recent la Rapid.

”A intrat bine, dar are nevoie de timp până se adaptează. Poate că mai e nevoie de timp să se adapteze. Nu știu dacă a dat lovitura Rapid cu el, trebuie să demonstreze. E posibil să reușească, are calitate, are și execuții individuale.

Mie îmi plac jucătorii decisivi. Acum, a dat pase de gol, dar vreau să văd goluri din partea lui!”, a transmis Daniel Chiriță în discuția cu Sport.ro.