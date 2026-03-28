Aly Abeid, căpitanul Mauritaniei în duelul cu Argentina lui Lionel Messi

Argentina a învins la limită Mauritania, scor 2-1, într-un meci amical disputat la Buenos Aires, pe "La Bombonera". Căpitan la oaspeți a fost Aly Abeid (28 de ani), fundașul de la CFR Cluj, care a jucat 78 de minute și a avut ocazia să îl înfrunte pe Lionel Messi, intrat pe teren în debutul reprizei secunde.

Argentina a rezolvat rapid meciul, după golurile marcate de Enzo Fernandez (17') și Nico Paz (32'). Campioana mondială nu a mai turat însă motoarele, iar Mauritania chiar a reușit să reducă din diferență în prelungiri prin Jordan Lefort.

Selecționerul Argentinei nu s-a arătat deloc mulțumit de prestația echipei sale, cu mai puțin de trei luni înainte de startul Cupei Mondiale.

"Nu am jucat bine azi. Trebuie să corectăm, dar nu sunt îngrijorat. E mai bine că se întâmplă acum", a spus Lionel Scaloni, potrivit TyC Sports.

"Bătaie" pe tricoul lui Messi la final

La finalul meciului de la Buenos Aires au existat câteva momente speciale. Jucătorii naționalei Mauritaniei au cântat și au dansat în fața suporterilor argentinieni din peluză.