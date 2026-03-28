Echipa națională a Argentinei a disputat o partidă amicală, după ce s-a decis anularea Finalissima.

Aly Abeid, căpitanul Mauritaniei în duelul cu Argentina lui Lionel Messi

Argentina a învins la limită Mauritania, scor 2-1, într-un meci amical disputat la Buenos Aires, pe "La Bombonera". Căpitan la oaspeți a fost Aly Abeid (28 de ani), fundașul de la CFR Cluj, care a jucat 78 de minute și a avut ocazia să îl înfrunte pe Lionel Messi, intrat pe teren în debutul reprizei secunde.

Argentina a rezolvat rapid meciul, după golurile marcate de Enzo Fernandez (17') și Nico Paz (32'). Campioana mondială nu a mai turat însă motoarele, iar Mauritania chiar a reușit să reducă din diferență în prelungiri prin Jordan Lefort.

Selecționerul Argentinei nu s-a arătat deloc mulțumit de prestația echipei sale, cu mai puțin de trei luni înainte de startul Cupei Mondiale.

"Nu am jucat bine azi. Trebuie să corectăm, dar nu sunt îngrijorat. E mai bine că se întâmplă acum", a spus Lionel Scaloni, potrivit TyC Sports.

"Bătaie" pe tricoul lui Messi la final

La finalul meciului de la Buenos Aires au existat câteva momente speciale. Jucătorii naționalei Mauritaniei au cântat și au dansat în fața suporterilor argentinieni din peluză.

De asemenea, presa argentiniană a publicat și imagini de la vestiare după meci, unde jucătorii naționalei Mauritaniei așteptau la rând tricoul lui Lionel Messi sau o fotografie cu legendarul fotbalist argentinian.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Un șofer a fost amendat cu 120.000 de euro după ce a depășit viteza cu 29 de km/oră. Care este explicația
UEFA a făcut anunțul despre Mircea Lucescu, după eșecul din Turcia
Declin ireal pentru fosta perlă a lui Gigi Becali. Cota fotbalistului s-a prăbușit, iar patronul vrea să scape de el urgent
Ceasurile de lux ale unor fotbalişti ai naţionalei Ghanei, furate la un hotel din Viena
Manchester United i-a decis viitorul lui Michael Carrick
Avertisment pentru Inter Milano în cursa pentru Scudetto. Rivala care „le poate câștiga pe toate”
Cum ar fi început scandalul în care Florin Tănase ar fi vrut să lovească un tricolor cu un scaun! Cum ar fi fost calmat jucătorul de la FCSB

FRF a rupt tăcerea după ce Florin Tănase ar fi aruncat cu un scaun după un alt tricolor

Bölöni, dezamăgit profund de fostul star al FCSB-ului, ajuns în anonimat: „Îi lipsește ceva!“

România U21, victorie uriașă în lupta pentru EURO contra Kosovo U21! Final tensionat de meci

Costel Pantilimon a numit patru tricolori care au dezamăgit contra Turciei: „Mă așteptam la mai mult de la ei”

Antonela Roccuzzo, postare cu scântei pe rețele: ”E interzis să dai zoom!” Ce i-a scris Messi

Declin ireal pentru fosta perlă a lui Gigi Becali. Cota fotbalistului s-a prăbușit, iar patronul vrea să scape de el urgent
UEFA a făcut anunțul despre Mircea Lucescu, după eșecul din Turcia
Avertisment pentru Inter Milano în cursa pentru Scudetto. Rivala care „le poate câștiga pe toate”
Adio, FCSB! Clubul s-a decis, iar impresarul îi caută deja echipă
Manchester United i-a decis viitorul lui Michael Carrick
Vila de 11 milioane de euro a lui Lionel Messi, vandalizată de activiștii de mediu: ”Este construită ilegal!”
Ce lovitură! Denis Drăguș va fi coleg cu "dușmanul" lui Lionel Messi
Franța - Argentina s-a lăsat cu bătaie! Thierry Henry: "Când m-am întors, se întâmplase"
Uluitor: Golul Argentinei, anulat la VAR după două ore! Jucătorii, chemați de la vestiare pentru a juca încă 3 minute
Duel „Reghe” - CFR Cluj în preliminariile CM 2026! Selecționata eliminată din cursa pentru America
L-au avut pe AK47 în echipă la Cupa Africii pe Națiuni, dar degeaba! Echipa de start a Mauritaniei a devenit virală
Reacția lui Trump după ce Germania a spus că în Iran ”nu este războiul nostru”: ”Ei bine, Ucraina nu este războiul nostru”

Rusoaica cu origini bulgărești care a devenit preferata paparazzilor de la Hollywood. Ținutele ei au transformat-o într-o țintă de neratat

Blocaj pe piața imobiliară de pe litoralul românesc. Stațiunea în care nu s-a vândut niciun apartament în 2026

Un român, curier la Amazon, riscă 5 ani de închisoare după ce a furat o pisică din curtea unei familii, în UK | VIDEO

