Înfrângerea usturătoare cu ASA Târgu Mureș, scor 0-4, a declanșat ruptura definitivă dintre club și Tony da Silva, iar oficialii ieșeni au decis să meargă pe mâna unui nume cu greutate în fotbalul românesc.



Sport.ro a aflat că Tibor Selymeș, fostul fundaș al Generației de Aur va prelua banca tehnică a moldovenilor în următoarea perioadă.



Tibor Selymes semnează și revine în antrenorat



Ieșenii au anunțat oficial despărțirea amiabilă de Tony da Silva, însă situația e departe de a fi rezolvată. Portughezul refuză să semneze rezilierea până nu își primește banii restanți, aproximativ 25.000 de euro.



Tony da Silva bifase al doilea mandat la Iași, după o primă perioadă în 2024. A fost instalat din nou vara aceasta, însă locul 10 după 13 etape a cântărit decisiv.



Conducerea a mers pe o soluție internă. Tibor Selymeș, care ocupa funcția de director al Academiei Politehnicii Iași din august, va prelua echipa mare în încercarea de a readuce clubul în lupta pentru promovare.



Ultima experiență pe bancă a lui Selymeș a fost sezonul trecut, la Știința Miroslava, în Liga 3. La Iași însă, miza este mult mai mare. Obiectivul moldovenilor rămâne promovarea în primul eșalon.



Marius Croitoru, varianta „de lux” lăsată pe dinafară



Din informațiile site-ului nostru, printre numele vehiculate pentru banca moldovenilor s-a numărat și Marius Croitoru, liber de contract de mai bine de un an. Fostul antrenor al lui Botoșani, FCU Craiova și Argeș Pitești nu a fost însă alegerea finală.



În cariera asa de jucător, Croitoru a jucat pentru cluburi precum FCM Bacău, FC Vaslui, FCSB, Ceahlăul, Poli Iași, Atyrau, Astra Giurgiu, FC Botoșani și ACS Poli Timișoara.



Cele mai multe apariții le-a avut în tricoul botoșănenilor, cu 93 meciuri, opt goluri și 20 de pase deicisve în 6.953 jucate.

