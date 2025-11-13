Steaua Bucureşti a fost învinsă acasă de liderul grupei D, RN Savona, scor 11-10, pe reprize 4-3, 4-1, 1-4, 2-2, scrie news.ro.

În primele confruntări, vicecampioana României a pierdut cu VK Sabac, scor 9-11, iar apoi cu Spandau 04 Berlin, scor 9-11. În runda viitoare, Steaua va juca tot acasă, returul cu VK Sabac, în 20 noiembrie.

Vicecampioana României a început sezonul în preliminariile Ligii Campionilor, însă a ratat grupele, intrând în preliminariile LEN Euro Cup, de unde a avansat în faza grupelor.

La rândul său, dar în deplasare, Dinamo Bucureşti a fost învinsă de Pallanuoto Trieste, scor 17-16, pe reprize 4-4, 5-2, 3-7, 5-3. Anterior, Dinamo a pierdut cu Szolnoki, scor 15-16, şi cu CN Barcelona, scor 11-22. În etapa a IV-a a grupei B, Dinamo va juca returul cu Szolnoki, în 20 noiembrie.

Dinamo Bucureşti a fost repartizată direct în faza grupelor LEN Euro Cup.

