Dinamo Zagreb a pus în vânzare biletele pentru meciul de pe teren propriu cu FCSB. Partida contând pentru etapa a 7-a din grupa unică a Europa League este programată să se desfășoare pe 22 ianuarie, de la ora 22:00.

Prețul biletelor de la Dinamo Zagreb - FCSB

Abonații grupării Dinamo Zagreb pot achiziționa bilete cu prețuri de 15, 20, 30 și 45 de euro. Pentru fanii obișnuiți croați sau pentru suporterii FCSB sumele sunt de 25, 40 și 55 de euro, conform anunțului de pe rețelele sociale.

Stadionul Maksimir din Zagreb va găzdui confruntarea dintre cele două grupări. Arena are o capacitate de 35.423 de locuri.

Suporterii croați ai lui Dinamo Zagreb sunt renumiți pentru că fac o atmosferă infernală pentru oaspeți. Așadar, campioana României va avea parte de o misiune dificilă într-o partidă decisivă pentru soarta calificării în play-off-ul Europa League.

Miza importantă pentru ambele grupări

Dinamo Zagreb (locul 25, 7 puncte) și FCSB (locul 27, 6 puncte) au o situație aproape identică în Europa League înaintea confruntării directe.

Ambele formații au nevoie de o victorie pentru a rămâne cu șanse la play-off-ul competiției. Echipele de pe primele 8 poziții se califică direct în optimi, iar cele de pe locurile 9-24 merg în play-off.

