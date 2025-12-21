Octavian Popescu, la cum arată în acest moment situația sa, are locul asigurat pe o listă nedorită. Cea pe care sunt trecuți fotbaliștii români care s-au născut talent și au murit speranțe!

După un început fulminant, la FCSB, în care a atins apogeul, în sezonul 2021-2022 (10 goluri, 4 pase de gol), în loc să crească și mai mult, aripa stânga a luat-o la vale. Iar când regula Under 21 nu i-a mai asigurat locul în echipă, Tavi chiar că a pierdut contactul cu primul 11. În acest sezon, starul decăzut al roș-albaștrilor are niște cifre extrem de slabe: 22 de meciuri, 0 goluri, 2 pase de gol, în 794 de minute.

Tavi Popescu, în afara lotului la derby-ul FCSB – Rapid

Pe fondul evoluțiilor sale tot mai neconvingătoare, fotbalistul pe care Gigi Becali visa să ia milioane de euro a devenit tot mai marginalizat, la FCSB. Iar acum, cu ocazia derby-ului FCSB – Rapid, a bifat o premieră neagră, în actuala stagiune.

Concret, Tavi Popescu tocmai a ajuns la al doilea meci la rând în care n-a fost inclus nici măcar în lotul roș-albaștrilor! Dacă la meciul precedent din campionat, cu Unirea Slobozia (2-0), absența sa a fost pusă pe seama gripei de patronul Gigi Becali (n.r. – a vorbit despre subiect pe un ton ironic), de această dată, contra Rapidului, la șase zile distanță, nici măcar această explicație nu mai stă în picioare. Și reiese că jucătorul a fost lăsat acasă, pur și simplu, pentru că nu se ridică la nivelul unui astfel de meci!

Prăbușirea lui Tavi Popescu e reflectată și de site-ul transfermarkt.com. În cel mai bun moment al carierei sale de până acum, în decembrie 2022, jucătorul era evaluat la 4 milioane de euro. Astăzi, după șapte valuri succesive de scădere, Tavi Popescu valorează doar 850,000 de euro!

