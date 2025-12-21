Gruparea roș-albastră va primi vizita formației din Grant duminică seară, în cadrul etapei cu numărul 21 din sezonul regulat al Superligii României. Meciul va putea fi urmărit în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro



În turul sezonului regulat, cele două cluburi s-au întâlnit tot pe Arena Națională, unde va avea loc și duelul din această seară. Atunci, tabela de marcaj a indicat 2-2 la capătul celor 90 de minute, pe un stadion plin de rapidiști



Cristi Săpunaru a numit capitolul la care FCSB e peste Rapid



Fostul căpitan din Grant, Cristian Săpunaru, retras la finalul stagiunii precedente, a văzut echipele de start din derby-ul de duminică seară și a remarcat faptul că gruparea roș-albastră e mai potentă din punct de vedere fizic decât formația dirijată de Costel Gâlcă.



”FCSB e echipa cea mai potentă din punct de vedere fizic”, a spus Cristi Săpunaru, potrivit digisport.

Rapidiștii au pregătit un moment cu totul și cu totul special înaintea jocului! Suporterii nu vor cânta deloc în primele cinci minute ale jocului, iar motivul este unul surprinzător. Fanii giuleșteni vor să țină un moment de reculegere în amintirea eroilor căzuți la Revoluția din 1989.

În ciuda frigului, se anunță o audiență mare la derby-ul Capitalei. Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, dezvăluia zilele trecute faptul că vor fi prezenți între 20.000 și 25.000 de spectatori.



Echipele de start din FCSB - Rapid

FCSB: Târnovanu – V. Crețu, Lixandru, Graovac, Pantea – Olaru, Șut - Cisotti, Fl. Tănase, M. Toma - Bîrligea

Rezerve: Zima, Udrea - M. Popa, Dăncuș, D. Popa, Edjouma, Politic, Chiricheș, Radunovic, Al. Stoian, Thiam

Antrenor: Elias Charalambous

Rapid: Aioani – Cr. Manea, Ciobotariu, Kramer, Borza – Christensen, Keita, Vulturar – Al. Dobre, Koljic, Petrila

Rezerve: Stolz - Ignat, Bolgado, Onea, Braun, Hromada, G. Gheorghe, Grameni, Gojkovic, R. Pop, Micovschi, Jambor

Antrenor: Constantin Gâlcă

