Nici nu a stat pe gânduri! Fratele fotbalistului de la FCSB vrea să joace la Dinamo

Daniel Popescu, fratele lui Octavian Popescu, și-a făcut o parte a junioratului la FCSB, unde a fost aproape de fratele său, iar, mai apoi, s-a îndreptat către Universitatea Craiova.
Daniel Popescu, fratele lui Octavian Popescu, vrea la Dinamo
În trecut, Daniel Popescu a trecut și pe la Muscelu Câmpulung, iar din luna februarie este jucătorul celor de la ACS Urban Titu.
Recent, fotbalistul de 18 ani a luat parte la o provocare pe rețelele sociale și a oferit un răspuns neașteptat.
Întrebat la ce echipă și-ar dori să ajungă în viitorul apropiat, fratele lui Octavian Popescu, Daniel Popescu, a răspuns fără să stea prea mult pe gânduri. Fratele fostei ”perle” a lui Gigi Becali a transmis clar că își dorește să ajungă la Dinamo, marea rivală a lui FCSB.
Octavian Popescu este jucătorul lui FCSB din anul 2020 și multă vreme a fost preferatul patronului Gigi Becali, care îl vedea pe fotbalist drept cel mai valoros produs de export al fotbalului românesc.
Totuși, lovit de accidentări, Octavian Popescu și-a pierdut locul de titular, iar evoluțiile sale au fost din ce în ce mai șterse, ceea ce l-a făcut pe Gigi Becali să declare faptul că nu se va mai baza pe el.
Gigi Becali: ”Dacă am un anturaj care mă ține tra-la-la și stau pe TikTok până la ora 02:00, nu mai joc fotbal”
De altfel, Gigi Becali s-a arătat convins că fotbalistul de 22 de ani are anumite probleme când vine vorba despre viața extrasportivă.
”N-ai ce să faci. E ceva… Nu viață nesportivă, viața particulară, anturajul. Dacă am un anturaj care mă ține tra-la-la și stau pe TikTok până la ora 02:00, nu mai joc fotbal.
Mintea e otrăvită. Și nu doar că nu ai timp, dar când ești pe terenul de fotbal, mintea ta zboară acolo, ea este deja acaparată. Ce fotbal să mai joci după aia? După aia, ai niște prieteni, stai cu ei și comunici, te apucă 2-3 noaptea. Când te duci pe teren, varză”, a spus Becali recent.