Nici nu a stat pe gânduri! Fratele fotbalistului de la FCSB vrea să joace la Dinamo

Daniel Popescu, fratele lui Octavian Popescu, și-a făcut o parte a junioratului la FCSB, unde a fost aproape de fratele său, iar, mai apoi, s-a îndreptat către Universitatea Craiova.

Daniel Popescu, fratele lui Octavian Popescu, vrea la Dinamo

În trecut, Daniel Popescu a trecut și pe la Muscelu Câmpulung, iar din luna februarie este jucătorul celor de la ACS Urban Titu.

Recent, fotbalistul de 18 ani a luat parte la o provocare pe rețelele sociale și a oferit un răspuns neașteptat.

Întrebat la ce echipă și-ar dori să ajungă în viitorul apropiat, fratele lui Octavian Popescu, Daniel Popescu, a răspuns fără să stea prea mult pe gânduri. Fratele fostei ”perle” a lui Gigi Becali a transmis clar că își dorește să ajungă la Dinamo, marea rivală a lui FCSB.