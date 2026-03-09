VIDEO Dinamo 2 a făcut prăpăd în Liga 3! A marcat la Voluntari cât în precedentele zece meciuri

Dinamo 2 a făcut prăpăd în Liga 3! A marcat la Voluntari cât în precedentele zece meciuri Fotbal intern
La satelitul ”câinilor” evoluează numai juniori.

Satelitul Dinamo 2 s-a impus cu 7-1 în deplasarea din week-end de la FC Voluntari 2, în etapa cu numărul 19 din Liga 3.

Micii ”câini” au înscris în acest meci cât o făcuseră în precedentele zece întâlniri, toate pierdute!

Echipa a doua a lui Dinamo, formată în exclusivitate din juniori, ocupă locul 11 (din 12) în Seria 3 și va evolua în play-out.

FC Voluntari 2 - Dinamo 2 s-a terminat 1-7

Cronica meciului a fost oferită de pagina Dinamo Fotbal Club '48, în timp ce meciul integral a fost transmis de canalul de YouTube 48 TV:

”⚪️🔴„Săptămâna Dinamo” , a debutat cu un spectacol în Liga 3: Dinamo București 2 a făcut show la Voluntari, scor 7-1

🔥Pagina Dinamo Fotbal Club '48 continuă tradiția de a ține aproape comunitatea alb-roșie și, așa cum și-a obișnuit cititorii, vă prezintă în fiecare weekend rubrica „Săptămâna Dinamo” – un material dedicat suporterilor dinamoviști, în care sunt trecute în revistă cele mai importante rezultate obținute de echipele care poartă cu mândrie numele Dinamo București.

Iar "Săptămâna Dinamo" a început spectaculos, cu victoria categorică obținută de Dinamo București II în etapa a 19-a din Liga III, în deplasare pe terenul celor de la FC Voluntari II.

Tinerii „câini roșii” au oferit un adevărat recital ofensiv și s-au impus fără drept de apel cu scorul de 7-1, într-un meci în care diferența de valoare s-a văzut pe tot parcursul partidei.

🟥Dominare totală a „câinilor” în deplasarea de la Voluntari

Partida disputată astăzi, de la ora 15:00, a fost controlată aproape în totalitate de formația dinamovistă. Încă din primele minute, echipa secundă a lui Dinamo a arătat un joc ofensiv, agresiv și eficient în fața porții, confirmând forma bună din această perioadă a sezonului.

Scorul a fost deschis rapid, în minutul 13, când Trandafir a finalizat cu capul un corner executat de Dina. Golul a dat tonul unei reprize dominate clar de oaspeți.

Avantajul a fost dublat în minutul 27, prin Marinescu, iar doar trei minute mai târziu Lazăr a dus scorul la 0-3, practic închizând meciul încă din prima repriză.

După pauză, ofensiva dinamovistă nu a redus ritmul. În minutul 55, Kyrychenko a marcat pentru 0-4, iar Oancea a continuat recitalul ofensiv în minutul 62, ducând scorul la 0-5.

Finalul de meci a adus alte două reușite pentru echipa alb-roșie. Dina a punctat în minutul 81, iar Kyrychenko a reușit dubla în prelungiri, în minutul 90+3, stabilind scorul final: 1-7.

Golul de onoare al gazdelor a venit târziu, în minutul 88, însă nu a schimbat cu nimic imaginea generală a unei partide dominate categoric de dinamoviști.

🟥Marcatorii partidei

◾️Pentru Dinamo București II au înscris:

⚽ Trandafir – minutul 13

⚽ Marinescu – minutul 27

⚽ Lazăr – minutul 30

⚽ Kyrychenko – minutul 55

⚽ Oancea – minutul 62

⚽ Dina – minutul 81

⚽ Kyrychenko – minutul 90+3

◾️Golul gazdelor de la FC Voluntari II a fost marcat în minutul 88.

🟥Meci transmis pe 48 TV, comentat de un dinamovist adevărat

Partida a fost transmisă în direct pe YouTube, pe canalul 48 TV, oferind suporterilor dinamoviști ocazia de a urmări evoluția tinerilor jucători ai clubului.

Unul dintre comentatorii meciului a fost Sorin Badea, un cunoscut suporter dinamovist și membru al platformei "Totul pentru Dinamo", apreciat de comunitatea alb-roșie pentru implicarea constantă în susținerea clubului.

Prezența sa la microfon a adus un plus de pasiune și autenticitate transmisiunii, reflectând spiritul dinamovist care însoțește echipa în orice competiție.

🟥Un semnal puternic pentru viitorul lui Dinamo

Victoria categorică obținută de echipa secundă confirmă potențialul generației tinere din cadrul clubului Dinamo București. Academia dinamovistă continuă să producă jucători talentați, iar evoluțiile din Liga III reprezintă un pas important în dezvoltarea acestora.

Pentru suporteri, astfel de rezultate sunt un motiv de optimism și o dovadă că viitorul clubului se construiește și prin munca depusă la nivelul echipelor de tineret”

Dinamo 2 în actualul sezon din Liga 3

Etapa 1: 4-2 (a) cu Axiopolis Cernavodă

Etapa 2: 0-3 (d) cu Gloria Băneasa

Etapa 3: 0-0 (a) cu SC Popești-Leordeni

Etapa 4: 2-3 (d) cu Agricola Borcea

Etapa 5: 5-1 (a) cu CS Agigea

Etapa 6: 0-4 (a) cu Progresul Fundulea

Etapa 7: 0-2 (d) cu Înainte Modelu

Etapa 8: 3-1 (a) cu FC Voluntari 2

Etapa 9: 1-2 (d) cu Recolta Gheorghe Doja

Etapa 10: 1-2 (a) cu Dunărea Călărași

Etapa 11: 2-4 (d) cu FCSB 2

Etapa 12: 1-3 (d) cu Axiopolis Cernavodă

Etapa 13: 0-3 (a) cu Gloria Băneasa

Etapa 14: 0-5 (d) cu SC Popești-Leordeni

Etapa 15: 0-1 (a) cu Agricola Borcea

Etapa 16: 2-5 (d) cu CS Agigea

Etapa 17: 0-6 (d) cu Progresul Fundulea

Etapa 18: 0-1 (a) cu Înainte Modelu

Etapa 19: 7-1 (d) cu FC Voluntari 2

