Gigi Becali a identificat problema din fotbalul românesc: „Vrei la FCSB? Nu ai voie cu asta”

Gigi Becali a identificat problema din fotbalul românesc: „Vrei la FCSB? Nu ai voie cu asta" Superliga
Gigi Becali a abordat anumite probleme din fotbalul românesc de-a lungul timpului.

Patronul lui FCSB a fost mâhnit în mai multe rânduri de comportamentul jucătorilor săi, care sunt atrași de rețelele sociale.

Gigi Becali nu este de acord cu felul în care aleg să își petreacă timpul liber fotbaliștii formației bucureștene.

Gigi Becali a găsit soluția pentru dezvoltarea corectă a la nivel de copii și juniori

Omul de afaceri a vorbit despre una dintre greșelile făcute în fotbalul românesc.

Gigi Becali pune pe seama neinterzicerii accesului la rețelele de socializare calitatea slabă a jucătorilor formați de academiile importante din România.

„Noi avem genă, dar nu avem educatori. Dacă eram cu 20 de ani mai tânăr, mă ocupam eu și creșteam jucători. Le zic și acum: «Luați-le telefoanele!». Vrei la FCSB în academie? Nu ai voie cu telefon. «Băi, Gigi, nu mai stau». Să nu mai stea.

Dacă stai cu telefonul...Ăia din străinătate nu cred că stau cu telefonul. Sau le spune doctorul cât să stea. Au educatori personali. Telefonul îți ia mingea, gândul tău e concentrat pe telefon. Uite, George Popescu. O să mai vorbim pe tema lui.

Alții le impun o disciplină. La școala British e o disciplină. Fără telefoane, cu uniformă, îi educă de mici. Avem talent, nu avem educatori. Și Hagi a mai scos ceva, dar uite că acum nu mai scoate nici el”, a declarat Gigi Becali, conform digisport.ro.

Gigi Becali dezvăluie: a picat transferul pus la cale de FCSB

Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, anunțase că i-a găsit un înlocuitor mijlocașului său. Fără a-i dezvălui numele, acesta a spus că e vorba de un jucător din străinătate, pentru care urma să plătească 500.000 de euro.

Doar că transferul a picat, spune omul de afaceri, și totul pentru că a dezvăluit această mutare în spațiul public. Astfel, FCSB va trebui să se reorienteze.

”Să vă spun ceva. După ce am zis că îl luăm, că e mai bun ca Șut, că e noul Rădoi, impresarul zice: 'Stai, domne, că nu e vorba de 500.000, că mai e vorba de un alt club, care vrea și ăla 500.000'. De acum încolo, nu o să mai vorbesc decât când o să fie faptul împlinit.

Nu mai spun nimic decât după ce se rezolvă treaba. A căzut transferul, ce să facem... Vorbisem, era stabilit, dar a căzut. Cu jucătorul ne-am înțeles. Impresarul știe, că am vorbit cu el”, a spus Gigi Becali, la Digi Sport.

Șut a contribuit decisiv la cucerirea a două titluri și a două Supercupe, iar sezonul trecut a atins o cotă maximă de 4,5 milioane de euro. 

În actuala stagiune, valoarea sa de piață a scăzut la 3,8 milioane, iar acest lucru s-a reflectat și în suma obținută de club.

