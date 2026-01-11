Gigi Becali a identificat problema din fotbalul românesc: „Vrei la FCSB? Nu ai voie cu asta”

Patronul lui FCSB a fost mâhnit în mai multe rânduri de comportamentul jucătorilor săi, care sunt atrași de rețelele sociale.

Gigi Becali nu este de acord cu felul în care aleg să își petreacă timpul liber fotbaliștii formației bucureștene.

Gigi Becali a găsit soluția pentru dezvoltarea corectă a la nivel de copii și juniori

Omul de afaceri a vorbit despre una dintre greșelile făcute în fotbalul românesc.

Gigi Becali pune pe seama neinterzicerii accesului la rețelele de socializare calitatea slabă a jucătorilor formați de academiile importante din România.

„Noi avem genă, dar nu avem educatori. Dacă eram cu 20 de ani mai tânăr, mă ocupam eu și creșteam jucători. Le zic și acum: «Luați-le telefoanele!». Vrei la FCSB în academie? Nu ai voie cu telefon. «Băi, Gigi, nu mai stau». Să nu mai stea.

Dacă stai cu telefonul...Ăia din străinătate nu cred că stau cu telefonul. Sau le spune doctorul cât să stea. Au educatori personali. Telefonul îți ia mingea, gândul tău e concentrat pe telefon. Uite, George Popescu. O să mai vorbim pe tema lui.

Alții le impun o disciplină. La școala British e o disciplină. Fără telefoane, cu uniformă, îi educă de mici. Avem talent, nu avem educatori. Și Hagi a mai scos ceva, dar uite că acum nu mai scoate nici el”, a declarat Gigi Becali, conform digisport.ro.

