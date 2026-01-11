Valeriu Iftime spune că niciun jucător de la FC Botoșani nu își mai dorește cu ardoare să plece la alte echipe din Superliga. Motivul? Forma excelentă a moldovenilor, care ocupă locul 3 după 21 de etape și sunt aproape să își asigure calificarea în play-off.

Valeriu Iftime, despre cum au plecat Moruțan și Dawa la FCSB



Situația stătea complet în urmă cu câteva sezoane. Iftime vorbește despre cât de mult își doreau să plece la FCSB jucători precum Olimpiu Moruțan sau Joyskim Dawa. Mijlocașul a ajuns la formația roș-albastră în 2018, pentru 1,2 milioane de euro, iar fundașul e din 2022 la gruparea bucureșteană, după ce Gigi Becali a plătit 350.000 de euro.



"Întotdeauna am dat fotbaliștii de la Botoșani când au vrut ei. Pur și simplu și-au rupt hainele de pe el. Întrebați-l pe Moruțan. Și acum îi pare rău că nu a dat Bacalaureatul. Era perioada de vară, trebuia să dea Bacalaureatul și, când să-l dea, a fugit la FCSB.



Când a plecat Dawa de la mine, nu eram cei mai buni. El și-ar fi tăiat și un deget de la picior ca să nu mai joace la Botoșani. N-aveam cum să-i țin. Până la urmă, am cerut cel mai mic preț acceptat de mine, fără să negociez prea mult. Eu simțeam că vrea să plece și, dacă l-aș fi ținut, aș fi avut o dezamăgire că respectivul copil avea o ofertă. Dawa avea 3.000-4.000 de euro și a plecat la 12.000.



În momentul ăsta, sunt 4 fotbaliști ofertați. I-am întrebat și nu vor să plece", a spus Valeriu Iftime, într-un interviu pentru PRO TV.

