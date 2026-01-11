După cedarea lui Șut pentru 1,5 milioane de euro, Gigi Becali s-a orientat către doi jucători de la Oțelul Galați, Joao Lameira și Joao Paulo, însă patronul de la FCSB a dezvăluit că Mihai Pintilii și Mihai Stoica nu s-au arătat încântați de aceste variante și ar căuta un alt jucător.

Valeriu Iftime: "Charles Petro e cel mai bun înlocuitor al lui Șut, dar nu pot să-l dau"



Valeriu Iftime, patronul lui FC Botoșani, consideră că are în echipă înlocuitorul ideal pentru Adrian Șut. Este vorba despre Charles Petro (24 de ani), mijlocașul din Malawi care e legitimat de trei ani la formația moldoveană.



Deși îl consideră pe Charles Petro o variantă ideală pentru rivală, Iftime spune că nu este dispus să îl cedeze, având în vedere ambițiile lui FC Botoșani din acest sezon - o clasare în primele trei din Superliga.



"Mi se pare că a plecat un fotbalist de la FCSB. Șut, nu? Vă dau scris cine e cel mai bun înlocuitor al lui Șut de la noi. Vă dau scris și cred că știe și domnul Becali. Cel mai bun om în zona asta de mijlocaș la închidere cred că este Charles Petro, dar nu pot să-l dau. Nu e o negociere, dar pur și simplu fotbalistul ăsta e foarte bun.



În proiectul ăsta de acum, Dumnezeu l-a oferit Botoșaniului și a zis: 'Ocupați-vă de el!'. Dacă nu îl tratăm cu seriozitate, intră în derizoriu", a spus Valeriu Iftime, într-un interviu pentru PRO TV, adăugând că în vară ar fi dispus să negocieze cu FCSB.

