Fostul mare antrenor s-a stins din viață la vârsta de 80 de ani, în urma complicațiilor apărute după infarctul miocardic acut suferit la scurt timp după ce s-a aflat pe banca României la barajul cu Turcia, scor 0-1.

Ivan Savvidis și ”ordinul” pentru Răzvan Lucescu

Lucescu Jr. a venit de urgență în țară și i-a fost alături lui Mircea Lucescu în ultimele zile de viață. Au urmat apoi zile groaznice, însă Răzvan Lucescu a dat dovadă de eleganță și de o stăpânire de sine ieșite din comun în timpul funeraliilor tatălui său.

Duminică seară, chiar în ziua de Paște, antrenorul a zburat înapoi spre Grecia, pentru a reveni la PAOK Salonic, echipa pe care o antrenează din 2021.

Grecii susțin că antrenorul român a luat această decizie chiar dacă Ivan Savvidis i-a transmis că poate rămâne în România atât timp cât are nevoie, mai ales că Lucescu le-a dat instrucțiuni precise secunzilor săi.

”Ordinul lui Savvidis pentru Răzvan Lucescu la PAOK”, au titrat grecii de la SportDog, care au explicat apoi că patronul grecilor nu a pus presiune pe antrenorul român să revină la echipă:

”Este clar că nimeni de la PAOK nu l-a presat pe Răzvan Lucescu să revină imediat. Antrenorul lui PAOK a primit mesaj din partea conducerii să se întoarcă atunci când se va simți pregătit”.

Ce a spus Răzvan Lucescu la plecarea spre Grecia

”Nu pot decât astăzi să mulțumesc din inimă absolut tuturor celor care au fost alături de tatăl meu la acest ultim drum, celor care s-au ocupat de organizarea înmormântării, tuturor celor care au avut un gând bun la adresa lui, și absolut tuturor care așa undeva departe sau aici în București au simțit să fie aproape de el.

Din păcate, pentru mine e un moment foarte greu, complicat, însă asta-i viața. Trebuie să știm să trecem peste. Nu sunt singurul, sunt atâția și atâția oameni care și-au pierdut părinții. Trebui să înțelegem și să acceptăm, și să ne luptăm să trecem peste.

Aș avea un singur sfat, dacă îmi pot permite acest lucru: tuturor fiilor și fiicelor care au părinți, să stea cât mai mult de vorbă cu ei, cât mai mult, cât mai mult! Și dacă ei nu o fac, părinții să îi forțeze să o facă, pentru că te iei cu timpul, te iei cu problemele.

Ți se pare că nu ți se va întâmpla nimic și te lovește dintr-odată și ajungi să înțelegi că n-ai făcut și nu ai comunicat destul. Eu în momentul acesta simt că am vorbit mult prea puțin cu el în ultima vreme”, a transmis Răzvan Lucescu, moment în care l-au năpădit lacrimile.