Fostele echipe ale lui ”Il Luce” i-au cinstit memoria la primele meciuri din campionat. După Dinamo, care a intrat pe teren cu tricouri speciale la meciul cu CFR Cluj (1-1), a venit rândul celor de la Rapid să-și anunțe decizia.

Matei Lucescu va da lovitura de start la Rapid - FC Argeș

După ce Răzvan Lucescu a plecat deja în Grecia pentru a fi alături de echipa sa, PAOK Salonic, cei de la Rapid l-au chemat pe Matei Lucescu, fiul lui Răzvan și nepotul lui ”Il Luce”, pentru a da lovitura de start la meciul cu FC Argeș, de luni.

Matei va fi însoțit și de copiii săi, strănepoții regretatului Mircea Lucescu, așa cum a transmis clubul din Giulești.

„Pentru partida din aceasta seara vom avea trei reprezentanti ai familiei Lucescu care vor da lovitura de start: Matei - nepotul lui Mircea Lucescu, dar si stranepotii celui din urma”, a transmis Rapid.

Palmares absolut fabulos pentru Mircea Lucescu în antrenorat

Mircea Lucescu (80 de ani) este născut în București și s-a format la Școala Sportivă Nr. 2 din Capitală. Ca jucător a activat la Dinamo București (1963-1965, 1967-1977, 1990), Știința București (1965-1967 / împrumutat) și Corvinul Hunedoara (1977-1982). A strâns 64 de selecții și 9 goluri pentru naționala României, cu care a participat la CM 1970, unde a fost căpitanul echipei. În palmaresul de fotbalist are Divizia A (7), Cupa României (1) și un loc secund în ancheta Fotbalistul român al anului (1974 / după Cornel Dinu).

Din postura de antrenor a fost sub contract cu echipele Corvinul Hunedoara (1979-1982), România (1981-1986, calificare la Euro 1984 / 2024-2026), Dinamo București (1985-1990), Pisa (1990-1991), Brescia (1991-1995), Reggiana (1996), Rapid București (1997-1998, 1999-2000), Inter Milano (1998-1999), Galatasaray (2000-2002), Beșiktaș (2002-2004), Șahtior Donețk (2004-2016), Zenit St. Petersburg (2016-2017), Turcia (2017-2019) și Dinamo Kiev (2020-2023).

În palmaresul de manager are Divizia A (2), Cupa României (3), Supercupa României (1), Anglo-Italian Cup (1), Super Lig (2), Ukrainian Premier League (9), Ukrainian Cup (7), Ukrainian Super Cup (8), Supercupa Europei (2), Russian Super Cup (1), titlurile de "Antrenorul român al anului" (5) și "Antrenorul anului în Ucraina" (4) și distincțiile Ordinul Meritul Sportiv (Clasa a III-a, 2009 / România), Ordinul Steaua României (2009), Ordinul de Merit (Clasa a III-a, 2006 / Clasa a II-a, 2009 / Clasa I-a, 2011 // Ucraina) și titlul onorific de Cetățean de onoare al orașului Donețk.