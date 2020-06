Steaua, amenintata de echipa a doua a Rapidului: "Noi vizam promovarea! Vom face tot posibilul sa batem CSA Steaua" 

Rapidul se poate pune din nou in fata Stelei in drumul catre promovarea in Liga 3.

Cele doua echipe se afla in aceeasi serie, iar echipa antrenata de Daniel Oprita are ca obiectiv promovarea in Liga 3. Playoff-ul se formeaza din primele patru echipe clasate la finalul sezonului regulat.

Actionarul Rapidului, Victor Angelescu a declarat la Digi Sport ca obiectivul echipei secunde este promovarea in Liga 3.

"Noi vizam promovarea. Din ce stiu eu se va juca de la jumatatea lunii iulie. Sa trimitem jucatori de la prima echipa la a doua, cat timp noi avem meciuri in Liga 2, nu cred ca se va intampla. Dar asta nu inseamna ca echipa a doua nu va face tot posibilul sa bata CSA Steaua si sa se califice mai departe, in Liga 3", a declarat Victor Angelescu pentru Digi Sport.