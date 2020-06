"Steaua si FCSB e acelasi lucru!" Anuntul care va DINAMITA razboiul dintre cele doua cluburi! E declaratia momentului

Razboiul dintre CSA si FCSB revine in actualitate dupa o declaratie incendiara.

Laurentiu Reghecampf, fost antrenor la FCSB, este convins ca echipa lui Gigi Becali este continuatoarea Stelei si nu ezita sa o spuna la tv. Reghe este dublu campion alaturi de clubul ros albastru, iar echipa a avut evolutii extraordinare sub comanda sa.

"Steaua si FCSB e acelasi lucru. Pentru mine e acelasi lucru.", a fost declaratia data de Reghecampf la Digi Sport. Asta sigur nu le va pica bine celor de la CSA, care sunt intr-un adevarat razboi cu echipa lui Becali.

In aceeasi interventie, Reghecampf declarase ca Gigi Becali este singurul patron cu acre ar mai lucra in Romania. Cei doi au avut o colaborare de succes, cu cele doua titluri si o calificare in optimile Europa League, unde au fost eliminati de Chelsea.

"As lucra doar cu Gigi Becali si m-as intoarce doar la FCSB. Este foarte important in relatia cu Gigi sa stii cum sa vorbesti. Chiar ieri am vorbit cu el. Eu am fost primul antrenor care i-a spus lui Becali ca schimba dupa 20 de minute si mi-a zis <<Nu se poate asta>>.

Eu nu ma pot supara pe el. Am stiut sa ii explic toate lucrurile care se intampla la echipa. El este foarte linistit cand vede ca jocul merge bine la echipa.", a mai spus Laurentiu Reghecampf.